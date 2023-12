Arrancó la Liga Municipal de Softbol en la rama Femenil

Mexicali, B.C.- Con la participación de más de 50 equipos comenzó el torneo de invierno 2024 en la Liga Municipal de Softbol dentro de la categoría femenil en el campo Zurdo Flores.

Con categorías de Sub 10, Recreativo, Segunda Fuerza y Abierto es como se cantó “playball” para disputar el certamen.

El sistema de competencia será de todos contra todos en su categoría para posteriormente comenzar con la etapa de playoffs. Los campos sedes serán Zurdo Flores, Industrial e Independencia.

Además, en dicha ceremonia se reconoció a Guadalupe Quiroz, Angela Saavedra y Emma Casilla quienes han portado por más de 20 años la camiseta de la liga municipal en torneos estatales y nacionales.

De igual manera, se realizó la premiación del torneo de otoño 2023 a los seis mejores equipos que levantaron el trofeo.

CAMPEÓN SUBCAMPEÓN CATEGORÍA

Spartans 40 y más

2da Fuerza A

Acopples Jr SPY

2da Fuerza B

Sixers Girls Spartans Jr 2da Fuerza c

Spartans Magics for ever Recreativo

Razers Ruks Cañoneras Abierta

Semilleras N/A Sub 10