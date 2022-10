Aprueba Congreso de BC presencia de la Guardia Nacional en seguridad pública hasta 2028

Tras casi dos horas de debate aprobó el Congreso del estado la reforma al artículo Quinto Transitorio del Decreto del 2019, que plantea la permanencia de la Guardia Nacional en ocupaciones de seguridad pública hasta el 2028, con 20 votos a favor, cuatro en contra y una abstención.

Tras ser aprobado el martes por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales se le solicitó a la Junta de Coordinación Política que se agregara el dictamen a la sesión ordinaria del jueves 20 de octubre.

Además, fue el pasado lunes 17 de octubre cuando el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López visitó la entidad para sostener un diálogo con los legisladores y solicitarles que se legislará dicha reforma antes del 10 de noviembre.

Durante el debate de la reforma, los partidos de oposición argumentaron que se violentó el proceso parlamentario debido a que no se cumplieron las 72 horas de previa circulación del documento, por lo que se solicitó la dispensa del trámite a sus apenas 48 horas.

“El proyecto de dictamen se circuló el lunes para la comisión y la sesión de la comisión fue el martes, el dictamen se circuló el martes por la noche y este jueves ya se está votando, no se cumplieron los tres dia de anticipacion y se esta violando el proceso parlamentario”, comentó la diputada de Movimiento Ciudadano, Daylín Garcia.

La diputada Monserrat Rodriguez del PES, argumentó que no existe ninguna justificación para dispensar el trámite, además de también decir que se estaba violentando el proceso y no veía la urgencia de someter el tema a votación.

Durante el debate todos los representantes de los partidos emitieron sus argumentos, ya sea a favor o en contra de la reforma.

La diputada Alejandrina Corral en representación del grupo parlamentario del PAN dio a conocer que sus votos serían en contra, argumentando que las tareas de las fuerzas armadas no son para las tareas de seguridad pública, si no para defender la soberanía del país.

“No se trata de una estrategia distinta o mejorada que fuera a dar resultados distintos a los ciudadanos .. Solamente prorrogan los errores de una estrategia fallida del gobierno federal” comentó la legisladora del PAN.



Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, el diputado Juan Manuel Molina, argumentó que con dicha reforma no se va a desatender a los policías municipales, sino que también se pretende incluir un programa para mayores recursos a dicha corporación.

“No es militarización del país, es delimitar en un momento específico la participación de las fuerzas armadas cuando se considere que la Guardia Nacional alcanzó su implantación territorial y esté distribuida por todo el país” comentó el diputado de Morena, Juan Manuel Molina.

La representante del PES, la diputada Monserrat Rodriguez argumentó su voto en abstención debido a que no considera que la reforma vaya a generar la paz de los ciudadanos.

"El país se ha militarizado al incluir a las Fuerzas Armadas en distintas funciones de gobierno, se encargan de aeropuertos y aduanas, construyen y administran grandes proyectos de infraestructura cuando esa no es su función".

Por su parte, la legisladora de Movimiento Ciudadano, la diputada Daylín García, argumentó que tras la visita del Secretario de gobernación Adan Augusto Lopez, el funcionario federal le haría llegar los datos de que se tienen de los beneficios que ha tenido la Guardia Nacional antes de que se sometiera a votación del pleno, lo cual no sucedió.

“Claro que no me van hacer llegar información, ni datos duros de que la Guardia Nacional está sirviendo en las calles porque no existen y porque ha sido una estrategia fallida” comentó la diputada Daylín García.

La votación quedó de la siguiente manera:

Morena, PT y Partido Verde a favor: 17 votos.

PRI a favor: 1 voto.

Monserta Rodriguez (PES) en abstención.

Rosa Garcia Zamarripa (PES) a favor.

Miguel Peña (Sin partido) a favor.

PAN en contra: 3 votos

Movimiento Ciudadano en contra: 1 voto.

Durante el debate de la reforma los diputados Juan Manuel Molina de Morena y Daylín García de Movimiento Ciudadano fueron quienes más intervenciones tuvieron por lo que al ser aprobada la reforma dieron sus conclusiones.

“San Felipe sería de los primeros beneficiados por esta reforma que estamos aprobando el día de hoy, entonces a los que están en contra pues yo primero los invitaría a que conocieran bien a nuestro Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México.” expresó el diputado Juan Manuel Molina.

“Tenemos que reconocer que ha sido una estrategia fallida, la ciudadanía, no se siente más segura, no tenemos mejores resultados por el hecho de que militares estén en nuestras calles,sabemos que alrededor de 124 mil personas han perdido la vida en México en lo que va de este sexenio” comentó la diputada Daylín García.

Finalmente, la reforma tendrá que ser aprobada también por los congresos locales de las demás entidades federativas,sin embargo, aún no hay fecha para que la sometan a votación.