Animales de zonas desérticas y montañosas de Baja California en su versión Transformers

Mexicali, Baja California.-El estado de Baja California, ubicado en la parte noroeste del país, se destaca por su rica diversidad de flora y fauna, albergando miles de animales representativos de cada municipio. A continuación, te presentamos la principal flora y fauna de la región.

Según datos del INEGI, la flora está compuesta en un 80% por matorrales, gran parte de los cuales se localiza en el Área de Protección de Flora y Fauna en el Valle de los Cirios y en la vertiente costera de la península. Además, un 4% corresponde a bosques de coníferas y encinos, un 9% a chaparrales en las partes altas de las sierras de Juárez y San Pedro Mártir. También se encuentran dunas costeras en los límites de los litorales, así como palmares naturales en la parte alta de las sierras. El 7% del suelo del territorio se destina a uso agrícola.

Por otro lado, la fauna está representada por una variedad de especies adaptadas a diversos ecosistemas, como grandes zonas marinas, desérticas y bosques.

En las zonas marinas, se encuentran especies como la totoaba, arepa, angelito, lisa, bagre, bocón, carpa, mojarra, curvina, lenguado, pulpo, tiburón y pez sierra, entre otros.

En las zonas desérticas, se hallan especies de lagartijas, iguanas, culebras y víboras de cascabel. Estos animales, por ejemplo, pueden habitar en las zonas montañosas de La Rumorosa.

En las zonas de bosques, se encuentran diversas especies de aves como faisanes, codornices, palomas huilotas, patos golondrinos, cercetas, correcaminos, búhos, gaviotas y pelícanos; además de mamíferos como murciélagos, liebres, conejos, ardillas, coyotes, zorras, mapaches, tejones, zorrillos, venados y borregos cimarrones.

A continuación, compartimos cómo se verían algunos animales, especialmente los de las zonas desérticas, en su versión Transformers.

¿Cómo se verían algunos animales de zonas desérticas y montañosas de BC en su versión Transformers?

Con la ayuda de la inteligencia artificial de ChatGPT y del generador de imágenes Midjourney, EL IMPARCIAL ha creado versiones de animales locales transformados en Transformers.

Transformers es una serie de películas de acción de ciencia ficción basadas en la franquicia Transformers de la década de 1980.

Michael Bay dirigió las primeras cinco películas de acción real: Transformers, Revenge of the Fallen, Dark of the Moon, Age of Extinction y The Last Knight, y se desempeñó como productor de películas posteriores. Estas producciones se destacan por la recreación de autos que se convierten en poderosos robots, y en la última entrega del 2023, "Rise of the Beasts", también aparecen animales robóticos.

Conejo

Codorniz

Vibora de cascabel

Borrego cimarron

Ardilla

Zorrillo

correcaminos

Coyote

