Lo blanco es lo opuesto de lo negro; día de noche; bueno de malo; sí de no. Pues así, sisi es lo contrario de nini…

Aclaro: Nini designa a quien “ni estudia, ni trabaja”. Por lo tanto, se cae de maduro que sisi es la abreviatura de “sí estudia, sí trabaja”.

Tres aclaraciones ortográfica: los síes de sisi no se acentúan; a diferencia del adverbio afirmativo sí. También puntualizo que sisi se escribe con minúsculas excepto cuando sea el título de un escrito o el principio de un párrafo y no va entrecomillado.

Ya es muy común escuchar o leer el concepto nini; pero no el de sisi. Ello, porque es un neologismo; aun así, la Fundéu (Fundación del Español Urgente) de la Real Academia lo considera válido…

Por su parte, estarán en su derecho quienes no le concedan validez y se opongan a su uso. Pero yo, dedicándome a lo que me dedico -desmenuzador de palabras y perseguidor de significados- considero que pronto sisi será un vocablo de uso común que no altera ni denigra nuestro lenguaje.

Sin embargo, asistir a la escuela o tener trabajo no son indicativos de que el aprendizaje sea adecuado o el empleo favorable. Esto tiene que ver-en gran medida- con la calidad de la educación que reciben los jóvenes en México…

En particular, en Baja California y de acuerdo con el Sistema Educativo Estatal, en los tres últimos ciclos escolares, el 76% de los alumnos del tercer grado de secundaria carecen de los conocimientos básicos en lenguaje y comunicación. Y, el 86% tiene mal desempeño en matemáticas. Lo que condicionará el tipo de trabajo al que podrán aspirar.

Por supuesto que necesitamos más jóvenes que si estudien o trabajen; pero, con más calidad y mayor productividad.

LA PALABRA DE HOY: SISI

Reitero: sisi designa a quien “si estudia, si trabaja”. Por precisión no lleva la conjunción “y” para unir que estudia “y” trabaja”. Porque el concepto se refiere a un grupo de la sociedad -principalmente de jóvenes- que unos estudian y otros trabajan; ya que los que realizan ambas actividades en un mismo lapso no son mayoría.

Ortográficamente sí acentuado sirve para responder en forma positiva; pero también es un pronombre que se refiere a sí mismo, “habla mucho de sí”. En cambio, si sin acento puede ser deliberativo, “no sé si la quiero”; o condicional, “si tú vas, yo voy”.

DE MI LIBRERO: DILO BIEN Y DILO CLARO…

Accesible y práctico manual de comunicación editado por Larousse del que practico algunas recomendaciones: Es difícil cambiar los hábitos y más reconocer nuestros errores. Pero, si no lo

hacemos, nunca aprenderemos a redactar bien. Y será mucho mejor hacerlo de manera clara, concisa y precisa.

Lo anterior no es rápido ni sencillo. Hay que dedicarle tiempo: “sin prisa, pero sin pausa”. No sucede en forma milagrosa, tampoco por imposición. Asimile que nunca se termina de aprender y nada mejor que hacerlo bien desde joven siendo un productivo sisi.

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.