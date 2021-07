¡Que se aplique la ley!

Una de las muchas promesas que hizo a los mexicanos López Obrador hace tres años, fue que los presidentes anteriores serían juzgados y se les deslindarían responsabilidades por la corrupción en sus administraciones. Pero todo ha quedado en palabras, a ninguno de ellos se ha atrevido a tocar, aunque esto le sirve para justificar el desastre en que tiene al país, y seguirle jugando el dedo en la boca a los pocos seguidores que aún creen en sus mentiras.

Pues ahora, para seguir con la misma táctica, ha inventado que, para poder llevarlos ante la justicia, “necesita” la anuencia de la ciudadanía, por medio de una “consulta” que se tiene programada para el 1º de Agosto, algo completamente absurdo, ya que la ley se aplica, NO se consulta.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Este “ocurrencia” tiene varios propósitos: Uno, seguir con el show, para que le sirva de cortina de humo ante la inseguridad sin control que estamos viviendo en diferentes estados de la República, y lavarse las manos como Pilato, (el pueblo decidió), sin importar gastar 528 millones de pesos para llevarla a cabo. Este dinero podría cubrir una de sus irresponsabilidades que más han afectado a los mexicanos. ¿Por qué mejor no lo destina para adquirir medicamento que miles de niños de todo el país requieren para combatir el cáncer? López Obrador solo usa esta consulta amañada e ilegal para que la atención pública no se centre en los funcionarios corruptos que solapa el mismo en su gabinete.

Lo que sus seguidores no logran comprender, es que para acabar con la corrupción, no necesita ir tras los anteriores mandatarios, ¡Que ponga la muestra primero! Y empiece con sus propios parientes, hijos, hermanos, cuñadas, todos los que están beneficiándose descaradamente en su administración, Igualmente, con los miembros del gabinete. ¿Acaso no prometió barrería las escaleras de arriba para abajo?

Si no sabe por dónde empezar, aquí le damos algunas sugerencias:

Que investigue toda la red de corrupción y aplique el peso de la ley a todos los políticos del sexenio pasado, gobernadores, alcaldes… Hasta ahora solo ha quedado en palabrería.

Que investigue los cientos de millones de pesos en propiedades de su colaborador favorito: Manuel Bartlett y familia.

Que investigue y aplique la ley a los Ackerman-Sandoval, por todas sus propiedades. A Eréndira la despidió por deslealtad política pero se negó investigarla.

Que investigue la denuncia de los bienes de su ex secretario de Seguridad Alfonso Durazo y sus negocios con el crimen organizado.

En resumen: Más que una consulta popular, se trata de una burla a la democracia participativa y representativa, demagogia pura. Es una vergüenza que la SCJN se haya prestado a esta farsa. Será una farsa como lo fue la rifa del avión, una farsa y un distractor ante los verdaderos problemas del país.

Esta opinión la tiene la mayoría de articulistas y columnistas del país. No nos dejemos engañar participando en algo que López como presidente por ley debe hacer; seguirle el juego es ser cómplice de su ineptitud y demagogia. ¡Mujer mexicana forja tu Patria ¡

* La autora es consejera familiar.