Personal Branding: Elementos Clave

Ya hablamos de los beneficios de crear una estrategia de marca personal, hoy quiero hablarle de los elementos clave a tomar en cuenta para planear, desarrollar y ejecutar con éxito su estrategia.

El primer paso para crear tu marca personal es definir una base sobre la que se pueda construir con confianza y autenticidad. El principio clave aquí es la autenticidad.

Existe la idea errónea de que construir una marca personal significa crear una personalidad. Pero una persona, por definición, es una fachada. No es un fiel reflejo de quién eres y, por lo tanto, no es auténtico.

Tu marca personal no debe ser una persona ‘no auténtica’. La marca no se trata de posicionarte como algo que no eres. Se trata de mostrar de forma decidida y estratégica tu yo auténtico a tu audiencia y a tus clientes. Tu marca personal debe ser un fiel reflejo de tus habilidades, pasiones, valores y creencias.

1. Construye tus cimientos: Identificar tu área de expertise, haz un inventario de tus activos de marca existentes: Para construir una base de marca sólida, empieza por hacer un inventario de los activos de marca que ya posees. La intersección de estos activos es donde debes construir tu marca personal.

2. Definir elementos clave de la base de su marca personal: Una vez que hayas identificado los activos de tu marca existente, el siguiente paso es comenzar a juntar los elementos clave de tu marca personal.

3. Definir tu audiencia : Uno de los mayores errores que puedes cometer al construir una marca personal es tratar de atraer a todos. En realidad, no todo el mundo es tu cliente ideal. Para atraer a tus clientes perfectos, debes estar dispuesto a alejarte de aquellos con los que no quieres trabajar. Esto significa identificar un público objetivo específico y construir una marca que sea atractiva para ellos. Puede parecer contradictorio, pero si intentas agradar a todos, no atraerás a nadie. Debes ser polarizante para sobresalir.

4. Crea una oferta de valor irresistible: Para construir una marca personal rentable, debes tener algo que vender a tu público objetivo. Necesitas una oferta irresistible que ayude a tu audiencia a resolver un problema específico o lograr un resultado específico. Lo que te gusta hacer + Lo que mejor haces + Lo que más quiere tu audiencia = Oferta de valor.

.La próxima semana me extenderé en los últimos puntos porque no lo quiero dejar a medias y el espacio aquí es limitado. Así que lo comprometo a que me lea el próximo lunes para cerrar el tema “Personal Branding” ¡búsqueme en LinkedIn y platiquemos! (porque si tiene LinkedIn ¿no?).

*- La autora es Estratega de Marketing y directora de ADK Marketing.