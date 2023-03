Oligarcas y revolucionarios

Confundido me encuentro, no lo puedo negar. En serio: afirmar que el presidente Andrés Manuel López Obrador en su discurso, cargado de ideología y apasionamiento, en referencia a la expropiación petrolera por el ex presidente Lázaro Cárdenas, dijo muchas verdades, sin duda, así fue.

Descargó sus razones contra la oligarquía norteamericana y la nuestra; la de los mexicanos malos y es posible traidores a México. Motivos hubo de sobra para atacar a sus adversarios, que son los “meros moles” de nuestro mandatario. De hecho, pasó dos o más horas casi sin respirar y en un momento de razón pidió disculpas por su largo sermón contra los malos. Si, reitero: dijo muchas verdades. Cuando se refirió al salario mínimo, expresó: (no textual): que en su administración se ha aumentado el salario mínimo un 90 por ciento y no ha habido un desastre inflacionario en los precios, que era el pretexto de los gobiernos del PRI sobre todo arguyendo este desorden para no aumentar el salario: un acuerdo entre los empresarios y el gobierno, dijo Obrador; era la transa o las tranzas del PRI, y los empresarios. Tiene razón Obrador. En su administración el salario mínimo se ha aumentado casi un cien por ciento y todo ha permanecido normal, sin aspavientos inflacionarios; pese a que la inflación en este momento está desbordada, sin control. La sagacidad de nuestros presidente: dejar hacer, que no “cunda el pánico”. Al respecto, el “dejar hacer” lo convierte en uno de los gobernantes más sagaces, astutos que ha tenido México, se le debe reconocer.

En su discurso citado se lanzó duro contra los conservadores de Norteamérica: “No somos una dependencia o protectorado de los Estados Unidos; estos mequetrefes lo deben entender, fue lo que dijo, sin ser textuales sus palabras; y se refirió ampliamente a Franklin D. Roosevelt, que en alguna ocasión expresó su respeto por un México independiente.

Contra los oligarcas mexicanos fue muy agresivo. Y yo me pregunto: ¿Quiénes son ellos? ¿Acaso son Diego Fernández de Ceballos, Santiago Creel, o Felipe Calderón? ¿Por lo mismo no ha querido recibir a Santiago Creel, que afirma, Creel, haber tenido 21 millones de votos de sus seguidores contra 19 millones para Morena, por lo que ha afirmado el político panista: este es mi argumento más fuerte para que el presidente me reciba. Mientras tanto Obrador al respecto alguna vez expresó: No lo recibo porque lo único que quiere es que le apruebe los mochis. Santiago Creel le quiere pedir al presidente entre tantos otros asuntos que debe haber; el principal: que Obrador le apruebe los mochis. ¿Te das cuenta? Una astuta forma de salir nuestro presidente por la tangente. Esa salida lo retrata plenamente; (sé que me estoy saliendo del tema) más es así: el maquiavelismo de Obrador supera en mucho, incluso a Salinas de Gortari, que también lo era. Y termino finalmente: ¿quiénes son los oligarcas que nos quieren gobernar; son los banqueros; los dueños de OXXO, Soriana, Walmart o Sears, ¿O los ya mencionados párrafos arriba? Ya me voy.

Termino: ¿existe el terrorismo en México? Usted qué cree.

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.