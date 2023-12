Houdini y lo inesperado

Houdini era un ilusionista y escapista muy famoso a principios del siglo pasado. Lo tiraban encadenado al mar y salía libre de las mismas, en otra ocasión lo enterraron y logra salir de la fosa donde lo pusieron. En una función después de terminar su show invitó a algunos de los asistentes a su camerino, y en esa ocasión un joven presente le da un golpe directo al abdomen para probar la resistencia de Houdini, ya que en el show había recibido golpes muy duros y no se había quejado.

Al parecer Houdini no tenía idea que el invitado iba hacer eso, y resultó que dicho golpe sí le afectó mucho y lo doblegó del dolor. Días después Houdini fallecía por una peritonitis, ya que el golpe le lastimó el apéndice. En el show Houdini sabía lo que enfrentaba, pero cuando recibió el golpe no tenía idea de lo que venía. No estaba preparado.

ENFRENTAR EL FUTURO.

La moraleja de la anécdota de Houdini es que de alguna manera necesitamos estar preparados para el futuro, el cual por cierto es muy difícil de predecir. Sin embargo según Morgan Housel experto en finanzas, hay ciertas pistas que nos pueden ayudar a preverlo, que se basan en el comportamiento humano, el cual se mantiene constante a lo largo del tiempo.

Por ejemplo, Jeff Bezos fundador de Amazon tiene claro que los clientes de la empresa van a querer comprar barato y envíos rápidos, y en la medida que se enfoque en estos dos temas el futuro de la empresa está garantizado.

Sin embargo hay aspectos o eventos que pueden cambiar las circunstancias para bien o para mal, y no tener nada en el radar al respecto de ellas. En septiembre 2008 el banco Lehman Brothers es considerado uno de los más seguros y tres días después del anuncio se publica que está en bancarrota, dando así inicio a la crisis económica que por globalización termina afectando a todo el planeta.

La revista Economist saca un pronóstico de cómo estará el año, y en 2020 no tenía idea del COVID, en el año 2022 de la guerra Rusia vs. Ucrania, y en 2023 de Israel vs. Hamas.

En el caso de México hace tres años no se vislumbraba una guerra comercial entre USA y China y resulta que gracias a ello la economía mexicana ha estado pujante estos últimos dos años por el ya famoso nearshoring, al estar los productores norteamericanos prefiriendo fabricar en países más cercanos al suyo.

QUÉ DEBEMOS HACER.

El famoso autor Nicholas Taleb afirma que lo que necesitamos es invertir en prepararnos más que en predecir el futuro, y estar conscientes de que al menos en cada década habrá situaciones que alterarán de una manera muy fuerte las cuestiones económicas y sociales de una región, de un país, del mundo. Pregunta a los de Nuevo León, el viernes pasado había tres gobernadores, el que estaba, el que había dejado y el que nombró el Congreso.

Otro ejemplo, si uno se queda sin ingresos, lo que tienes ahorrado ¿para cuánto te alcanza para sobrevivir?, Lo ideal es 6 meses para que tengas oportunidad de buscar alternativas de ingreso, la realidad es que la mayoría no pasa de un mes su nivel de “estabilidad”. Termino con una frase muy popular, a propósito del manejo de riesgos: “espera lo mejor, prepárate para lo peor”. Lo vemos muy claro en los ciclos económicos: las cosas van muy bien, empezamos a crecer, pedimos prestado, se viene una contracción, y por la manera como estamos parados se convierte en una crisis. Moraleja: cuando te vaya muy bien haz tu reserva para el siguiente ciclo. Esto si es prepararte para el futuro. ¡Feliz domingo!

*- El autor es socio del Despacho Asesores Ballesteros.