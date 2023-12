En BC, Morenasin estructura política

Al principio pensé titular esta columna como “el posible triunfo de Xóchitl en BC”, pero, la realidad es que la futura candidata del Frente Amplio por México no tiene posibilidades de arrebatarle el triunfo a Morena, pese a los yerros morenistas y de AMLO, la clase política que ostenta el poder todavía tienen la suficiente aceptación, dinero y movilización para salir airosos en la elección presidencial del 2024, en donde el principal tiro electoral serán las diputaciones federales y locales, ahí sí podría darse un descalabro mínimo, algo como una abolladura al “carro” vinotinto que ya dejó de ser de lujo o último modelo.

Pero, les diré cuál es la pata de palo de Morena, bueno, de todos los partidos políticos de Baja California, quienes se olvidaron que son entidades de interés público.

En nuestra entidad, los partidos políticos dejaron de tener estructura afianzada de militantes y simpatizantes, el PRI y sus “soldados del partido” la forjó principalmente en la década de los 70 a los 90tas, el PAN después la Ruffomanía vino a generar una implosión en el partido que trajo consigo una cargada de militancia que aspiraban a tener una plaza en el gobierno. Mientras el PAN cuidaba celosamente su padrón de militantes en una democracia muy elitista, pues no cualquiera podía ser miembro, tenías que conseguir hasta la bendición del Obispo, el PRI por el contrario comenzó a inflar su padrón con registros falsos. Ambos consiguieron su cometido: perder elecciones por culpa de su corporativismo sindical y abandono de las y los líderes en las colonias, y tener una nómina gubernamental blanquiazul con sindicatos a modo y grupos de poder que tomaban decisiones simulando contiendas internas. Aún así hay gente que se identifica con sus ideologías y continúan respaldando al partido, son pocos, pero leales a su movimiento.

Morena tomó lo peor de los dos partidos, asumió el corporativismo priista sindical y continúo con las dádivas a líderes de colonia a cambio de votos utilizando la Secretaría del Bienestar.

En Baja California, los partidos presumen sus padrones de 5, 10, 15 y ahora MORENA con más de 60

mil afiliados (55 mil de la última afiliación con la integración del Consejo Político de Morena). A nivel nacional el INE dio cuenta que del 2020 al 2023, Morena, el PAN y Movimiento Ciudadano lograron aumentar el número de militantes, mientras que el PRI y PRD redujeron su padrón.

De acuerdo a datos del INE con respecto a su padrón a nivel nacional, el partido en el poder cuenta

actualmente con 2 millones 323 mil afiliados, 4 años atrás tenía 466 mil 900.

El PAN tiene 277 mil 655 militantes, 25 mil más que en 2019.

MC tiene 384 mil 005 personas, 3 mil 700 más que en 2020.

El PRI, por más increíble que parezca, tiene 1 millón 411 mil militantes, 650 mil menos que cuatro años atrás.

El PRD tiene casi el millón, cuando en 2019 tenía 1 millón 242 mil.

La simulación de la estructura partidista que venden los mandamás de MORENA en BC a la dirigencia nacional y a los coordinadores morenistas en la CDMX, quedó evidenciada este fin de semana, cuando arribó a nuestra entidad el operador político de Claudia Sheinbaum, el senador suplente, José Antonio Aguilar Castillejos, alias “Pepe Toño” quien dio tremendo jalón de orejas a las y los vendedores de espejitos morenistas que aseguraban tener un arrastre a favor de Sheinbaum y buscan quedar bien por todos lados después de su desbocada por Adán Augusto en la interna.

Los números reales ponen a Baja California en el penúltimo Estado con respaldo a Sheinbaum, es decir, BC está en el penoso segundo lugar a nivel nacional con menos comités a favor de la ex Jefa de Gobierno. Y la yuca le cayó a Netza Jauregui, quien no conforme con los pésimos resultados, se le ocurrió organizar una jornada de arranque de trabajos en la glorieta a Zarco en presencia de Pepe Toño, en donde apenas acudieron mil personas, pese a que el mismo Netza y la diputada Julieta Ramírez lo organizaron y encabezaron. Estuvo Manuel Guerrero, Sergio Tamai, Arnoldo Douglas, César Castro, Víctor Amador Barragán, todo ellos se supone que son operadores y que mueven masas, además de tener cargos de representación popular.

El evento fue la mañana del domingo y no metieron ni las mil 500 personas que proyectaban. Basta ver la cara de incomodidad del senador suplente por Chiapas por estar en un evento que pudo meter más gente con toda la afición del Necaxa en día laboral.

Este domingo, el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) dio el pitazo inicial de la contienda electoral del 2024, la cual pinta para tener de todo, desde campañas sucias hasta propuestas irrealizables y con un abstencionismo que marca la pauta en cada proceso electoral desde hace mas de tres lustros como el rival a vencer por parte de las autoridades electorales, partidos políticos y candidatxs. Sabemos cómo actuarán los protagonistas y antagonistas de estos comicios, lo que está en tela de juicio por la mayoría de los representantes de los partidos políticos y de diversos sectores es el actuar del IEEBC, pues hay quienes apuestan al oficialismo hacia Morena y su gobierno estatal, tal como ha pasado en otras elecciones con el PAN.

¿Por qué son tan importantes estas elecciones locales?

Primero, porque se trata del encuentro del gobierno de Morena con el electorado tras dos triunfos avasallantes en los que se han llevado carro completo, es algo que en los 90tas, el politólogo argentino denominó como “rendición de cuentas vertical electoral”, en la que la establecía como un mecanismo para que los gobiernos actúen responsablemente, ya que la sanción estriba en que el electorado puede no volver a votar por lxs candidatxs cuando aspiren a otro cargo público o se reelijan, por lo que los gobiernos, como consecuencia, deberían ser más precavidos a la hora de

prometer algo, 122 cargos correspondientes a elecciones de diputados y munícipes, incluidos San Quintín y San Felipe.

**REFLEXION EN VOZ ALTA: Si realmente hay encuesta en Morena no hay manera de que pierda Norma Bustamante, pues independientemente si gusta o no su gobierno, con su políticas públicas no ha desgatado la imagen que forjó en la TV desde los 90tas y al final sí le funcionaron sus “charlas de café en las comunidades y es bien vista por las lideresas, incluso por su intervención en problemáticas federales como la migración, la CFE y los trigueros. A diferencia de Tijuana, en donde Montserrat Caballero trae un desastre.

Pifia: La comparecencia ante el Congreso y la burla a la prensa que hizo la secretaria de Honestidad, Rosina del Villar. Y no, NO extrañamos ni está peor que Vicenta Espinoza, aún.

