Moctezuma II: el último emperador azteca que convirtió su palacio en un centro de animales, poder y conocimiento

Moctezuma Xocoyotzin, conocido también como Moctezuma II, fue el noveno tlatoani de México-Tenochtitlan. Era hijo de Axayácatl, quien había gobernado antes la ciudad, y pertenecía a una familia vinculada con las élites políticas de la Triple Alianza. Foto: Gemini.

Las fuentes coloniales describen a Moctezuma como un hombre con experiencia militar y religiosa. Su trayectoria ayudó a convertirlo en uno de los candidatos con mayor respaldo.

Moctezuma Xocoyotzin fue mucho más que el gobernante mexica que recibió a Hernán Cortés en Tenochtitlan. Antes de ese encuentro, había construido una trayectoria como guerrero, sacerdote y dirigente, llegó al poder en 1502 y encabezó un periodo de expansión política y militar.

Su gobierno también estuvo marcado por reformas, conflictos internos, problemas económicos y una creciente tensión con los pueblos sometidos.

Uno de los aspectos que más llaman la atención de las descripciones de su época es la presencia de numerosos animales dentro de los espacios vinculados con el palacio de Moctezuma. Las crónicas españolas mencionan aves, felinos, reptiles y otras especies, además de estanques con peces y personas encargadas de atenderlos. Estas descripciones permiten acercarse a una parte menos conocida de la vida en la capital mexica y muestran que el cuidado y exhibición de animales formaban parte de la organización del poder.

Las referencias principales proceden de las crónicas de la conquista, entre ellas los relatos asociados a Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, además de otras fuentes coloniales. Sin embargo, estos testimonios fueron escritos desde la perspectiva de los conquistadores y años después de los acontecimientos, por lo que algunos detalles deben distinguirse de aquello que puede corroborarse con mayor seguridad, según National Geographic.

¿Quién fue realmente Moctezuma II?

Moctezuma Xocoyotzin, conocido también como Moctezuma II, fue el noveno tlatoani de México-Tenochtitlan. Era hijo de Axayácatl, quien había gobernado antes la ciudad, y pertenecía a una familia vinculada con las élites políticas de la Triple Alianza.

Nació alrededor de 1466-1467, aunque la fecha exacta depende de las fuentes y de la interpretación de los calendarios indígenas y europeos.

Algunos datos claves sobre él fueron:

Su formación correspondió a la de un miembro de la nobleza mexica destinado a ocupar responsabilidades políticas, religiosas y militares.

De joven recibió instrucción en instituciones educativas de la sociedad mexica y posteriormente tuvo participación en campañas militares.

Moctezuma no apareció de manera repentina como gobernante: durante años acumuló experiencia, prestigio y vínculos dentro de las estructuras políticas y religiosas de Tenochtitlan.

Reconstrucción hipotética del relieve escultórico de Moctezuma II vestido como Xipe Tótec.Esta reconstrucción se basa en el examen minucioso de los restos de la escultura y en las representaciones de Xipe Tótec presentes en los códices.



Restos de la representación de Moctezuma… pic.twitter.com/LMKnZSOYuB — Lycaon ࿓ (@Lycaones) January 3, 2025

¿Cómo llegó Moctezuma al poder?

Moctezuma fue elegido tlatoani en 1502, después de la muerte de Ahuitzotl, quien había gobernado antes que él.

La sucesión no funcionaba como una monarquía hereditaria automática. La elección involucraba a miembros de la élite política y debía recaer en un candidato considerado capaz de dirigir el Estado mexica.

Las fuentes coloniales describen a Moctezuma como un hombre con experiencia militar y religiosa. Su trayectoria ayudó a convertirlo en uno de los candidatos con mayor respaldo.

Una vez elegido, asumió un gobierno que heredaba un territorio amplio, pero también problemas. Las conquistas habían extendido el dominio de México-Tenochtitlan sobre numerosos pueblos y habían generado tensiones que posteriormente tendrían consecuencias.

¿Moctezuma tenía realmente un zoológico?

Las fuentes de la conquista describen algo que actualmente podemos comparar con un zoológico, aunque esa palabra no debe entenderse literalmente como una institución moderna.

En el entorno del palacio de Moctezuma había espacios destinados a mantener diferentes especies de animales. Los cronistas españoles quedaron sorprendidos por la cantidad y variedad de ejemplares que encontraron en Tenochtitlan.

Se mencionan aves de distintas especies, animales terrestres y acuáticos, además de estanques donde se mantenían peces.

Uno de los aspectos más relevantes es que no se trataba simplemente de tener animales reunidos. Las descripciones hablan de personas encargadas de alimentarlos, mantenerlos y atender sus necesidades.

Por eso, más que imaginar un zoológico moderno, resulta más preciso pensar en un conjunto organizado de espacios para animales integrado a la vida del palacio y a la representación del poder.

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¿Cuántas personas cuidaban a los animales de Moctezuma?

Algunas crónicas españolas hablan de cientos de personas dedicadas al cuidado de los animales que se encontraban en los recintos vinculados con Moctezuma.

Una cifra que aparece en las versiones divulgativas es la de más de 300 cuidadores. Sin embargo, debe manejarse con cautela porque los números de las crónicas de la conquista no siempre pueden comprobarse de manera independiente.

Lo que sí resulta consistente en las descripciones es la existencia de personal especializado y una organización considerable para mantener a los animales.

Esto también ayuda a entender la escala de Tenochtitlan. Mantener aves, mamíferos, reptiles y peces requería alimentos, agua, espacios adecuados y personas dedicadas a esas tareas.

¿Moctezuma también tenía peces de agua dulce y salada?

Las crónicas describen estanques y espacios acuáticos relacionados con el complejo palaciego.

La presencia de peces resulta especialmente significativa por las condiciones geográficas de Tenochtitlan, una ciudad construida sobre el sistema lacustre del Valle de México.

Sin embargo, la afirmación de que Moctezuma tenía un “acuario de agua dulce y salada” debe tratarse con cuidado. El concepto de acuario moderno no corresponde a la organización de esos espacios en el siglo XVI.

Las fuentes sí permiten hablar de estanques y de la presencia de especies acuáticas. Convertir esa descripción directamente en un “acuario moderno” puede generar una imagen equivocada.

¿Por qué Moctezuma reunía tantos animales?

Los animales tenían diferentes significados dentro de la sociedad mexica. No eran solamente elementos decorativos.

Algunas especies estaban relacionadas con la religión, el poder, la guerra y determinadas características simbólicas. Otras podían proceder de territorios conquistados o de regiones con las que existían relaciones comerciales.

La concentración de especies en el entorno del gobernante también podía funcionar como una demostración de poder.

Un gobernante capaz de recibir animales provenientes de distintas regiones mostraba, de manera visible, el alcance de sus redes políticas y económicas.

Por eso, los animales del palacio pueden entenderse también como parte de una representación del territorio que estaba bajo influencia mexica.

¿Cómo fue la educación de Moctezuma?

La formación de Moctezuma estuvo relacionada con las instituciones educativas reservadas para los jóvenes de la nobleza.

En ellas se enseñaban materias vinculadas con la religión, la historia, la retórica, la disciplina, el calendario y las responsabilidades de gobierno. La educación también incluía preparación militar. Para un miembro de la élite mexica, las habilidades de gobierno y las militares estaban estrechamente relacionadas.

Las fuentes posteriores describieron a Moctezuma como un hombre con conocimientos religiosos y políticos. Aunque algunos relatos pueden estar influidos por la imagen que los cronistas quisieron construir de él, existe suficiente evidencia para considerarlo una figura central dentro de la estructura política mexica.

¿Qué hizo Moctezuma antes de conocer a Hernán Cortés?

Antes de la llegada de los españoles, Moctezuma ya había gobernado durante casi dos décadas. Durante ese periodo hubo campañas militares, expansión territorial y esfuerzos para fortalecer la autoridad de Tenochtitlan.

Pero su gobierno también enfrentó problemas. La imposición de tributos podía provocar resistencia entre los pueblos sometidos y las relaciones entre las principales ciudades de la Triple Alianza no siempre fueron sencillas.

La posición de Moctezuma, por tanto, no era la de un gobernante que controlaba un territorio completamente estable. Su poder dependía de una compleja combinación de fuerza militar, alianzas, tributos, religión y administración.

¿Moctezuma creyó que Hernán Cortés era Quetzalcóatl?

Esta es una de las afirmaciones más conocidas sobre Moctezuma y también una de las que requieren mayor cuidado.

Durante mucho tiempo se difundió la idea de que Moctezuma recibió a Cortés creyendo que era el regreso del dios Quetzalcóatl.

Sin embargo, no existe base suficiente para presentar esa interpretación como un hecho comprobado.

Las fuentes sobre la conquista fueron elaboradas desde diferentes perspectivas y en distintos momentos. Además, las versiones que relacionan directamente la llegada de Cortés con el retorno de Quetzalcóatl fueron construidas y transmitidas después de los acontecimientos.

Lo que sí está documentado es que Moctezuma recibió información sobre la llegada de personas desconocidas desde la costa, envió observadores y posteriormente tuvo contacto con Cortés.

¿Cuándo se encontraron Moctezuma y Hernán Cortés?

El encuentro ocurrió el 8 de noviembre de 1519, cuando Cortés y sus aliados indígenas llegaron a Tenochtitlan. La ciudad impresionó profundamente a los españoles. Tenochtitlan estaba asentada sobre el lago y conectada con tierra firme mediante grandes calzadas.

Los conquistadores también encontraron una sociedad urbana organizada, mercados, templos, palacios, canales y una infraestructura que contrastaba con las imágenes que posteriormente redujeron la historia mexica a la conquista.

Moctezuma recibió a Cortés acompañado por miembros de la nobleza.

Los relatos españoles describen una ceremonia marcada por un estricto protocolo. El gobernante era transportado y sus acompañantes mantenían una distancia determinada respecto a él.

Ese encuentro no significó una rendición inmediata de Tenochtitlan. Las circunstancias políticas cambiaron rápidamente después de la entrada de los españoles.

¿Por qué Moctezuma terminó prisionero de Cortés?

La relación entre ambos se deterioró rápidamente. Cortés y sus hombres terminaron tomando a Moctezuma como rehén. El objetivo era utilizar su posición como mecanismo de control dentro de una ciudad que podía convertirse en una amenaza para los españoles.

La situación se volvió todavía más complicada cuando Cortés abandonó temporalmente Tenochtitlan para enfrentar a las fuerzas de Pánfilo de Narváez.

Durante su ausencia, Pedro de Alvarado quedó al frente de los españoles y ordenó un ataque contra participantes de una ceremonia mexica. La acción provocó una rebelión.

Cuando Cortés regresó, los españoles quedaron cercados dentro del palacio donde se encontraban.

¿Cómo murió Moctezuma II?

La muerte de Moctezuma sigue siendo uno de los episodios más discutidos de la conquista de México. La versión tradicional sostiene que salió ante la población para intentar detener la rebelión y que fue alcanzado por una piedra. Murió poco después.

Pero existen otras versiones indígenas y españolas que atribuyen su muerte a los propios conquistadores.

Por ello, no puede afirmarse con absoluta certeza quién provocó directamente su muerte.

Lo que sí está establecido es que Moctezuma murió en junio de 1520, en medio de la crisis que terminó con la expulsión de los españoles de Tenochtitlan durante la llamada Noche Triste.

La fecha del 30 de junio aparece con frecuencia en relatos históricos, aunque las fuentes presentan diferencias en la cronología y en la manera de describir sus últimos momentos.

¿Qué pasó con Tenochtitlan después de Moctezuma?

La muerte de Moctezuma no significó el final inmediato del Estado mexica.

Después de su muerte, Cuitláhuac asumió el liderazgo y organizó la resistencia contra los españoles. Más tarde, Cuauhtémoc tomó el mando.

Los mexicas lograron expulsar temporalmente a los conquistadores de la ciudad, pero la situación cambió durante los meses siguientes.

Cortés reorganizó sus fuerzas y fortaleció sus alianzas con pueblos indígenas enemigos de Tenochtitlan. La campaña terminó con el sitio de la ciudad y su caída en agosto de 1521.

Por eso, la historia de Moctezuma no puede separarse del proceso posterior. Su muerte ocurrió en una etapa intermedia de la conquista, no al final de ella.

¿Qué revela la historia del “zoológico” de Moctezuma sobre Tenochtitlan?

El interés por los animales permite observar una dimensión que suele quedar fuera de los relatos centrados exclusivamente en las batallas.

Las descripciones de los espacios palaciegos muestran una ciudad capaz de organizar recursos, personas y especies procedentes de distintas regiones.

También permiten comprender que el poder mexica no se expresaba únicamente mediante los ejércitos. El palacio, los templos, los mercados, los tributos, los rituales y la presencia de animales formaban parte de un sistema mucho más amplio.

Moctezuma fue el gobernante que recibió a Cortés, pero antes de ese encuentro había pasado décadas dentro de una sociedad con instituciones políticas, religiosas, educativas y económicas complejas.

La imagen de un gobernante que simplemente se quedó paralizado ante los españoles tampoco explica toda su trayectoria. Antes de 1519 había sido guerrero, sacerdote, administrador y dirigente de un Estado que se encontraba entre los principales poderes de Mesoamérica.

La historia del llamado “zoológico de Moctezuma”, por tanto, resulta interesante no solo por los animales que describieron los españoles, sino porque permite mirar desde otro ángulo la escala y organización de Tenochtitlan antes de la conquista.