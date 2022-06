Mujeres con esclerosis múltiple pueden ser madres

Ciudad de México.- Para muchas mujeres la maternidad representa un importante sueño por alcanzar, incluyendo a mujeres que cursan con enfermedades crónicas como Esclerosis Múltiple.

Por mucho tiempo se tuvo la idea de que el embarazo tenía un efecto adverso sobre su enfermedad, o su diagnóstico podía limitar su posibilidad de convertirse en madres.

Te puede interesar: Famosos que padecen esclerosis múltiple

Actualmente, se ha comprobado que las pacientes con esclerosis múltiple no sólo pueden lograr un embarazo exitoso, también disminuyen la frecuencia de recaídas durante el segundo y tercer trimestre de gestación, lo que podría indicar que su cuerpo las protege durante este periodo.

¿Qué es la esclerosis múltiple?

La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica inflamatoria y autoinmune del sistema nervioso central que afecta en forma predominante a adultos jóvenes y que tiene mayor prevalencia en las mujeres, en quienes hasta hace poco se creía que su condición las imposibilitaba para ser mamás.

Te puede interesar: Nueva resonancia permitirá anticipar las enfermedades neurodegenerativas

“Si planeamos adecuadamente un embarazo, no hay evidencias de que a largo plazo las pacientes con esclerosis múltiple que se han embarazado tengan un curso diferente a las no embarazadas, esto quiere decir que una vez que se convierten en madres, si continúan con el tratamiento adecuado, pueden controlar el progreso de su enfermedad y llevar a cabo una maternidad plena”, explicó la Dra. Verónica Rivas, especialista en Neurología, Coordinadora de Enfermedades Desmielinizantes del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, en el marco del Mes Internacional del Cuidado de la Fertilidad que se conmemora durante junio.

La especialista destacó que se puede considerar al embarazo como un estado de tolerancia inmunológica transitoria para el bebé, lo que al mismo tiempo ayuda a regular el curso de muchas enfermedades autoinmunes, incluyendo la esclerosis múltiple.

Te puede interesar: Muere de Covid mujer con esclerosis múltiple a la que se le negó la vacuna siete veces

“Los estrógenos regulan la respuesta inmune durante el embarazo, lo que promueve una menor actividad de la enfermedad, por lo que la mayoría de las pacientes pueden gestar al bebé sin recaídas” comentó.

La esclerosis no afecta la fertilidad

Estudios recientes han demostrado que la esclerosis múltiple no reduce o afecta la fertilidad de las mujeres que viven con ella y tampoco representa un riesgo de aborto o defectos de nacimiento para el bebé. De hecho, la enfermedad no es una condición hereditaria pues se ha comprobado que los hijos de pacientes únicamente tienen un 2.5% de probabilidades de desarrollar la enfermedad a lo largo de su vida aproximadamente.

Te puede interesar: Encuentran el gen responsable de una nueva enfermedad neurológica

En el mundo, un gran número de pacientes con esclerosis múltiple se encuentran en edad reproductiva (entre los 25 y 35 años) por lo que conocer que pueden llevar a cabo su maternidad sin limitantes con el cuidado y vigilancia de su médico tratante, es de suma importancia.

“La planificación del embarazo a través del adecuado control de la enfermedad y los fármacos que ingiere, es necesario, sobre todo, porque puede recomendarse un periodo de lavado incluso previo a la gestación o una vez iniciada, para retomarlo al término del periodo de la lactancia”, destacó la Dra. Rivas.

Te puede interesar: El documental de Selma Blair muestra cómo vive con esclerosis múltiple

El sueño de Elvia Graciela

Para Elvia Graciela León Quintero sus hijos de 14 y 12 años son los regalos más grandes que la vida le ha dado. Desde que nacieron, ha desempeñado el mejor de los papeles, el de ser madre.

“Cuando supe que vivía con esclerosis múltiple el mundo se me vino encima, creía que mis sueños de terminar mi carrera y formar una familia se habían acabado; sin embargo, el especialista me ayudó a entender que aún con esta enfermedad era posible que siguiera viviendo una vida lo más cercana a no tenerla con el tratamiento adecuado y lograr alcanzar mi deseo más grande que era el de ser madre” explica.

Te puede interesar: Christina Applegate reveló que tiene esclerosis múltiple

Al igual que Elvia Graciela muchas mujeres que viven con este padecimiento han formado una familia y son capaces de ver crecer a sus hijos, gracias al cuidado de sus médicos y al tratamiento adecuado.

En este mes en que se conmemora la importancia de la salud reproductiva, se invita a conocer más sobre la esclerosis múltiple, a promover el diagnóstico oportuno que permita el uso del tratamiento adecuado y, sobre todo, a alcanzar el sueño de formar una familia.

*Fuente: Merck