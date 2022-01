Muere de Covid mujer con esclerosis múltiple a la que se le negó la vacuna siete veces

CALIFORNIA.- Una mujer originaria de California y enferma de esclerosis múltiple, falleció por Covid-19 luego de que su proveedor de atención médica le negara la vacuna contra el Covid en siete ocasiones, además de un tratamiento con anticuerpos monoclonales que necesitaba, informó una de las abogadas de la familia.

De acuerdo con Milenio, quien cita a ABC 7 Los Ángeles, Nerissa Regnier de 45 años, murió el 16 de diciembre de 2021, por lo que su familia inició un proceso para demandar por homicidio culposo a su proveedor de atención médica.

Annee Della Donna, abogada de la familia indicó que Nerissa, era madre de tres hijos de 14, 16 y 29 años, y era una mujer saludable que había manejado bien su enfermedad.

La abogada declaró que, en febrero de 2021, Nerissa había recibido un nuevo tratamiento contra la esclerosis múltiple que terminó afectando su sistema inmunológico.

Ante esto, la mujer pidió ser vacunada contra el Covid-19, sin embargo, se le negó el antígeno debido a que contenía un ‘virus vivo’, “lo cual es falso”, dijo la abogada, además de que la negación siguió ocurriendo durante los siguientes seis meses.

“Cuando estás inmunocomprometido, necesitas la vacuna Covid-19”, dijo Della Donna.

La abogada explicó que, durante el mes de agosto, Nerissa preguntó a su neurólogo sobre la vacuna antiCovid, a lo que él le respondió que debía recibirla, no obstante, dos días después empezó a presentar síntomas y al realizarse una prueba dio positivo.

Posteriormente se le administraron antibióticos y esteroides, los cuales no son recomendados pues podían ser dañinos.

Durante la enfermedad, su esposo, Devin Regnier, decidió trasladarla del hospital Kaiser en Irvine, California, al Hoag Memorial Hospital Presbyterian, pues en el primero se le negó un tratamiento con anticuerpos monoclonales que necesitaba.

Sin embargo, en el Presbyterian los doctores comentaron que ya era demasiado tarde, por lo que fue regresada al hospital Kaiser, donde terminó falleciendo días después.

Una vez enferma, Kaiser continuó cometiendo negligencia médica al no darle los anticuerpos dentro de los 10 días cruciales y, en cambio, tratarla con esteroides y antibióticos, que no funcionan contra este virus mortal (…) Todos deben saber que las vacunas covid-19 no son vacunas vivas. (…) También hablamos con el fabricante del medicamento que estaba tomando, y dijeron que no había absolutamente ningún problema con recibir la vacuna mientras tomaba su medicamento”, comentó Della Donna a Newsweek.