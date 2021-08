El documental de Selma Blair muestra cómo vive con esclerosis múltiple

Ciudad de México.- "Me dijeron que hiciera planes para morir, no porque tenga esclerosis múltiple, porque estoy luchando contra la esclerosis múltiple", se escucha mencinar a Selma Blair en el avance de su próximo documental.



La actriz de películas como "Crueles intenciones" y "Legalmente rubia" reveló públicamente en 2018 que padecía dicha enfermedad cuya historia de lucha llegará al público a través de "Introducing Selma Blair" ("Presentando a Selma Blair"), cuyo tráiler se lanzó este fin de semana.

Con fecha de estreno del 21 de octubre para Estados Unidos aún queda por definir cuándo llegaría a México.



La historia dirigida por Rachel Fleit, muestra los estragos que la enfermedad ha hecho en la actriz afectando por ejemplo el habla y su forma de caminar.

Los adelantos



En el adelanto de poco más de dos minutos se ve a Selma moviéndose con ayuda de un bastón, conviviendo con su hijo con dificultad y teniendo momentos de ruptura.



En uno de los fragmentos de video se le ve en una camilla en su primera ronda de quimioterapia, diciendo que "es divertido" y relatando que está perdiendo el cabello.



Además se le ve llorar y describir el dolor que siente; en un momento recuerda que incluso no podía respirar.



"Se me ha dado una segunda oportunidad de vida y me prometí a mí misma que no juzgaría el proceso, pero lo estoy haciendo. ¿Todo lo hermoso que conozco, con lo que he animado a otras personas, será verdad para mí también?".



La esclerosis múltiple, enfermedad autoinmunitaria que padece Selma, afecta al cerebro y a la médula espinal.