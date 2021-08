Led Zeppelin revelará sus orígenes en un documental en la Mostra

Roma .- El documental "Becoming Led Zeppelin", sobre la vida de los cuatro integrantes de la banda británica, es la última incorporación al programa fuera de concurso del próximo Festival de Venecia, según anunciaron hoy sus organizadores.



La cinta, dirigida por Bernard MacMahon, cuenta con el testimonio de los integrantes del grupo de rock más famoso del mundo, Jimmy Page, John Paul Jones, John Bonham e Robert Plant, para reconstruir los años que llevaron a la fundación de la banda.



"Mi objetivo era hacer un documental que pareciera un musical. He querido trenzar las historias de los cuatro miembros de la banda antes de la fundación con partes en las que la historia de Led Zeppelin es contada solo con su música", avanzó el director.



De este modo trata de poner en contexto sus temas y sonidos con los lugares y situaciones en los que fueron creados.

Los años Sesenta



El documental promete revelar el recorrido individual de los músicos a través del panorama de los años Sesenta, cuando tocaban en pequeños clubes ingleses, hasta que se encontraron en el verano de 1968, en un concierto que cambiaría para siempre sus vidas.



"Becoming Led Zeppelin" se unirá a la sección fuera de concurso de la Mostra veneciana, que tendrá lugar desde el 1 al 11 de septiembre.



Otras de las cintas que se estrenarán en esta categoría son la secuela de la saga "slash" "Halloween Kills", con el regreso de Jamie Lee Curtis, la adaptación de la saga de ciencia ficción "Dune", dirigida por Denis Villeneuve, o "The last duel" de Ridley Scott.



Pero también otros documentales de temática musical como uno sobre Leonard Cohen y otro sobre el cantautor italiano Fabrizio De André.