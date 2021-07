Cine de México, Uruguay y Bolivia competirá en la sección Horizontes de Venecia

Roma, Italia.- Los cineastas uruguayos Rodrigo Pla y Laura Santullo, el boliviano Kiro Russo y el mexicano Joaquín del Paso competirán con sus respectivas películas en la sección Horizontes del 78º Festival de Cine de Venecia, la segunda en importancia.



Joaquín del Paso competirá con su segundo largometraje "El hoyo en la cerca" también en la sección Horizontes, una crítica con el sistema educativo mexicano, explicó hoy en rueda de prensa el director de la Mostra, Alberto Barbera.



La pareja uruguaya de Pla y Santullo lo hará con "El otro Tom", la historia de una madre soltera, un hijo con problemas y un padre ausente, explicó el director de la Mostra, Alberto Barbera, y el boliviano Kiro Russo lo hará con "El gran Movimiento".



En la sección cortometrajes de Horizontes, los chilenos Cristóbal León y Joaquín Cociña presentan "Los huesos" y el español Mikel Gurrea "Hultzear".

La sección dedicada a las nuevas tendencias



En la selección en concurso de Horizontes, la sección dedicada a las nuevas tendencias, hay películas de todo el mundo.



Entre estas están "Les promesses" de Thomas Kruithof; "Atlantide" del italiano Yuri Ancarani; "Miracol" de Bogdan George Apetri; "Pilgrims" del lituano Laurynas Bareisa; "Il paradiso del pavone" de la itaiana Laura Bispuri, "The falls" del taiwanés Chung Mong-Hong, "AMira" del egipcio Mohamed Diab.



También "À plein temps" del francés Eric Gravel, "107 mothers" del eslovaco Peter Kerekes; "Vera dreams of the sea" de la kosovar Kaltrina Krasniqi; "White Buildin" del camboyano Kavich Neang, "Anatomy of time" de Jakrawal Nilthamrong, "One upon a time in Calcutta" de Aditya Vikram Sengupta; "Rhino" del ucraniano Oleg Sentov; "True things" de la británica Harry Wootliff y "Inu-oh" del japonés Yuasa Masaaki.



La Mostra de Venecia, el certamen internacional más antiguo del mundo y uno de los más prestigiosos, prevé recibir de nuevo a las estrellas, tras la edición del pasado año, aguada por la pandemia por las restricciones.



No obstante este año se volverá a establecer un protocolo de seguridad contra los contagios.

Pedro Almodóvar abrirá la Mostra



En cuanto a las películas en cartel, ya se anunció que el español Pedro Almodóvar abrirá la Mostra con su película "Madres paralelas", con Penélope Cruz, una cinta con la que competirá también por el León de Oro veneciano.



Por otro lado se estrenará fuera de concurso "Dune", la adaptación del clásico de ciencia ficción de Denis Villeneuve, protagonizada por Timothée Chalamet, Zendaya y Javier Bardem.



Además el jurado internacional estará presidido por el director coreano Bong Joon-ho, autor de la aclamada "Parasite" (2019), y los Leones de Oro honoríficos irán a parar al artista italiano Roberto Benigni y a la actriz estadounidense Jamie Lee Curtis.