Listado de ganadores de la 77 edición del Festival de cine de Venecia

Venecia, Italia.- La película "Nomadland", de Chloé Zhao, y protagonizada por Frances MacDormand, ganó hoy el León de Oro a la mejor película de la 77 edición de la Mostra de Venecia.

Este es el palmarés completo del jurado, presidido por Cate Blanchett, en su principal sección competitiva.

Sección oficial

León de Oro: "Nomadland", de Chloé Zhao.

León de Plata al mejor director: Kiyoshi Kurosawa, por "Wife of a Spy".

León de Plata Gran Premio del Jurado: "Nuevo orden", de Michel Franco.

Premio Especial del Jurado: "Dear Comrades", de Andréi Konchalovsky.

Premio al mejor guion: Chaitanya Tamhane, por "The Disciple".

Copa Volpi a la mejor actriz: Vanessa Kirby, por "Pieces of a Woman".

Copa Volpi al mejor actor: Pierfrancesco Favino, por "Padrenostro".

Premio Marcello Mastroianni al mejor intérprete emergente: Rouhollah Zamani, por "Sun Children".

Horizontes

Mejor filme: "The Wasteland", de Ahmad Bahrami.

Mejor dirección: Pietro Castellitto, por "I predatori".

Premio especial del jurado: "Listen", de Ana Rocha de Sousa.

Mejor interpretación femenina: Khansa Batma, por "Zanka Contact".

Mejor interpretación masculina: Yahya Mahayni, por "The Man Who Sold His Skin".

Mejor guion: Lav Diaz, por "Lahi, Hayop".

Mejor cortometraje: "Entre tú y Milagros", de Mariana Saffon.

Otros premios

Premio Luigi di Laurentiis a la mejor ópera prima: "Listen", de Ana Rocha de Sousa.

Premio a la mejor película de realidad virtual: "The Hangman at home. An immersive single user experience", de Michelle y Uri Kranot.

Premio a la mejor experiencia en realidad virtual: "Finding Pandora X", de Liira Benzing.

Premio a la mejor historia de realidad virtual: "Killing a superstar", de Fan Fan.