Famosos que padecen esclerosis múltiple.

Tijuana, Baja California.- El día 30 de mayo, se conmemora a las personas que padecen Esclerosis Múltiple, con el fin de concientizar a la sociedad sobre esta enfermedad y reconocer los distintos casos.

En promedio, 2.3 millones de personas viven con esta condición, aunque se desconoce su causa, se sabe no es contagiosa. Se manifiesta cuando el sistema nervioso afecta al cerebro y la médula espinal.

Algunos de los sintomas son pérdida de la vista y fuerza en piernas o brazos, espasmos, depresión y cansancio.

Estos son algunas celebridades que viven con Esclerosis Múltiple

1.-Selma Blair

La ex actriz Selma Blair de la película 'Hellboy' fue detectada en 2018 y protagonizó un documental para Discovery+ titulado Introducing donde narra su experiencia sobre este hecho.

2.- María Pombo

La influencer María Pombo declaró que tenía Esclerosis Múltiple. "Si no llego a tener esa madre con esa enfermedad pues a lo mejor pensaría que los hormigueos son estrés o que se me ha pinzado un nervio o algo parecido. Lo hemos pillado muy a tiempo", declaró para Coure, tras dos años de ser detectada.

3.- Alejandra Maldonado

La actriz y conductora mexicana, ha hablado en variadas ocasiones sobre su padecimiento. Para ventaneando reveló: “Estoy perfecta, mi enfermedad hace poquito sacaron de que yo estaba luchando con mi enfermedad, no es así. Estoy perfectamente bien, estoy sana, estoy feliz, me muevo […] En mi última resonancia magnética mi doctor me dijo ‘no sé que decirte’ y yo temblaba… me dijo ‘tu enfermedad está en remisión, está todo en orden, no sé como llamarlo’”.

Archivo.

4.-Humberto Dupeyrón

El actor tabasqueño de 'El gato con botas', actualmente reside en la casa del actor y es tratado por esta enfermedad.