Los siete peores autos en la historia

CIUDAD DE MÉXICO.- A lo largo de la historia, grandes o pequeñas marcas del mundo automotriz se han encontrado inmersas en tropiezos con algunos de sus modelos que han sido lanzados al mercado.



Todas las personas que adquieren algún vehículo tienen gustos diferentes, por lo cual no a todos debe agradar o desagradar de la misma forma algún modelo en específico, pero han sido lanzados ejemplares tan innovadores y diferentes en sus componentes, que su resultado termina por ser un extraordinario fracaso para la marca.



-Ferrari Mondial 8: Sorprende a muchos encontrar el nombre de tan famosa marca como parte de los modelos que no pudieron prosperar. En los años 80 apostó por un diseño que esperaba revolucionar el mercado, logrando colocar este ejemplar en el mercado solo por dos años, debido a que presentaba grandes fallas en su sistema. Un desagradable resultado tuvo entre sus primeros conductores que fue catalogado como el octavo peor coche de todos los tiempos por la revista "Time".



-VEB Trabant: Durante los años en que Alemania se encontró dividida, grandes tensiones políticas, económicas y sociales se presentaban en ambas partes, repercutiendo también en la industria automotriz. La antigua Alemania del Este prefirió crear su propia versión del icónico Vocho para no tener que comprar el vehículo a sus vecinos. Como resultado, fue lanzado al mercado el VEB Trabant, modelo que fue un fracaso total al no contar con cinturones de seguridad, tener la necesidad de abrir el capó para cargar combustible y no poseía un indicador de gasolina, entre otros significantes detalles.

-PT Crusier: Chrysler apostó por los diseños vintage con este automóvil sin considerar realmente lo que la mayoría del público comprador deseaba, pues muchos preferían vehículos con un aspecto más moderno y deportivo, además de que su rendimiento en carretera no fue el mejor.



-Chevrolet Citation: Famoso modelo de Chrevrolet que encantó rápidamente al público y generó altas ganancias a la compañía, al vender solo en su primer año más de un millón de modelos. Todo parecía ir de la mejor manera para este vehículo, pero comenzó a registrar una incontrolable caída en ventas y agrado del público tras la publicación de una famosa revista especializada en temas automotrices, donde señaló que el famoso Chevrolet Citation era todo un peligro por su defectuoso diseño.



Producto de la negativa reputación que se forjó a partir de esa publicación, su producción se detuvo de forma definitiva en 1985.

-Plymouth Prowler: Ante la llegada del nuevo milenio, el lanzamiento de vehículos con aspecto distintivo y progresista era constante durante los años 90. Entre las marcas de automóviles se daba una gran competencia de producción de nuevos modelos, orillando a muchas de ellas a producir en cantidad pero no en calidad. El Plymouth Prowler, fuer un claro ejemplo de esta situación, en donde Chrysler se enfocó más en el diseño que en proporcionar una potencia adecuada acorde a la imagen que proyectaba el modelo, provocando que el público rechazara el ejemplar por ser muy lento.



-Maserati Biturbo: Poco se habla de los detalles que presentaba en su tren motriz, haciéndolo un vehículo difícil de conducir y por lo cual se convirtió en un gran error para la marca de los famosos coches de lujo. Por esta razón el modelo Maserati Biturbo es considerado como la razón por la cual Maserati tuvo que abandonar los EE.UU por más de una década. A pesar de los detalles que presentaba, se siguió vendiendo y posicionando fuera de Norteamérica.

-Fiat Multipla: El modelo Multipla de Fiat ha logrado posicionarse como uno de los automóviles con diseño más desagradable en la historia, además de ser un gran fracaso en ventas para la marca italiana hasta ahora. Solo logró llegar a 426 compradores.