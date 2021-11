Yuya aparece amamantando a Mar y muestra el rostro del bebé por primera vez

MÉXICO.- Yuya enterneció las redes compartiendo más detalles de su vida como mamá. La famosa influencer usó su cuenta de instagram para publicar un tierno video en el que se le puede ver sosteniendo a su hijo en brazos mientras bailan con la mascota de la joven madre.

Algo que llamó la atención de sus seguidores fue que este clip supone la primera vez que Yuya muestra el rostro de Mar. Aunque fue por breves segundos y desde un ángulo lejano, la empresaria no había dejado ver a su pequeño hijo tanto como ahora.

En ocasiones anteriores publicó fotografías de sus manitas, pies o del bebé de espaldas, y con estas muestras de Mar logró conmocionar las redes al grado de volverse tendencia a poco tiempo de compartir las fotografías. Esta vez no fue la excepción y los usuarios celebraron conocer un poco más del pequeño, lo cual también incluyó algunos memes.

Así mismo, la joven madre publicó una serie de fotografías donde se le puede ver amamantando a Mar. "Puej aquí nomás, amando a mi Mar, con la sheshe de fuera todo el día, casi como en la foto, pero sin peinarme y en pijama. Cuestionándome absolutamente todo", escribió al lado de la publicación.

Anteriormente, Yuya habló de que le costó trabajo amamantar a causa de algunos problemas de salud y que no se esperaba que este aspecto fuera tan complejo.

"Mi historia respecto a la lactancia ha sido más compleja de lo que yo pensé. Yo creí que metiéndome a los cursos antes de que naciera Mar la iba a armar, que me lo iba a pegar y en vaca jugosa y poderosa iba a lanzar leche por todos lados, pero no me sucedió así, comentó. Pero asegura que poco a poco va progresando en este aspecto."