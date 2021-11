Esta fue la reacción de Fichis, hermano de Yuya ante la pérdida de sus bebés

CIUDAD DE MÉXICO.- Segio Castrejón y Paola Poulain forman una de las parejas más queridas del Internet, sin embargo hace unos días dieron la lamentable noticia de que sus bebés habían falleciado al tener 27 semanas de gestación.

Pao se encargó de publicar una fotografía en su cuenta de Instagram donde extendió su agradecimiento a la vida, por haber tenido la oportunidad de ser mamá durante 7 meses, por su puesto recibió el apoyo de todos sus seguidores.

Antes de todo esto, fue Fichis quien reveló en sus redes sociales que su pareja tuvo que ser hospitalizada de emergencia, debido a las complicaciones que tuvo por una infección de riñon.

Debido a que las cosas fueron empeorando, la ‘YouTuber’ tuvo que ser sometida a una cesárea para poder dar a luz, tiempo después tanto ella como sus bebés estuvieron en terapia intensiva.

"Dicen que al destino le gusta jugar a prometer aquello que no puede dar. Gracias, mis niños, gracias por darme la oportunidad de ser mami por casi siete meses y por permitirme cargarlos por unos hermosos inolvidables minutitos. Siempre serán nuestros bebés. Descansen en paz. Los amaremos eternamente”, fue el mensaje que escribió Pao para dar la noticia.

Después de esta situación, Fichis estuvo muy ausente de sus redes sociales pero reapareció para actualizar a todos sus fanáticos y se dejó ver totalmente debastado ante la pérdida de sus hijos.

En las historias de Instagram, el hermano de Yuya, extendió un agradecimiento a todos sus seguidores que le han mandado mensajes de apoyo y de amor, además reconoció todo el apoyo que le brindó el hospital a su familia, durante su estancia.

Hola, amigos, gracias a todos por sus mensajes que me han mandado, los he leído, me llenan el corazoncito. También quiero agradecer al Hospital de la Mujer a todos los médicos, las enfermeras , a la gente que se portó bien bonito con nosotros, gracias, se hizo todo lo que se pudo por nuestros babies.” Fue parte de lo que comentó.