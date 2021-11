Cuñada de Yuya, Pao Poulain sufrió la pérdida de sus bebés

CIUDAD DE MÉXICO.- Sergio Castrejón y Paola Poulain forman una de las parejas más estables del Internet, en el que por medio de su canal de YouTube llamado “Amor eterno” han dado a conocer toda su historia de amor.

Desde hace unos días el reconocido ‘influencer’, Sergio Castrejon dio a conocer por medio de sus redes sociales que su esposa, tuvo que ser trasladada de emergencia al hospital debido a las complicaciones que tuvo de una infección en el riñón.

La también cuañada de Yuya, se encontraba disfrutando de su embarazo y estaba en la semana 27, por lo que tuvo que someterse a una cesárea para poder dar a luz a sus dos bebés, después la joven se encontraba en terapia intensiva y sus bebé en estado grave.

Fichis apareció frente a las cámara y reveló que su esposa a pesar de todo lo sucedido se encontraba estable, pero confirmó que se trataba de una infección fuerte, por lo que tuvieron que hacerle la césarea por sus bebés.

Estoy muy angustiado, esto es una pesadilla, pero yo seré fuerte para mis bebés y mi esposa. Ya quiero verla, pero aún no me dejan pasar, solo me dieron informes”, reveló el influencer.