Yuya reaparece en Instagram para hablar de su experiencia como madre primeriza

MÉXICO.- Por primera vez desde su nacimiento, Mar se presentó un poco más al público desde el Instagram de Yuya, su mamá.

La youtouber compartió una serie de videos junto al bebé que tuvo con el cantante Siddhartha; en éstos habló un poco sobre lo que ha sido la maternidad para ella, todo a partir de preguntas que le enviaron sus fans.

Mariand Castrejón, como realmente se llama, explicó que en estos momentos se siente muy feliz, pero también reconoce que está agotada. Yuya dijo que después platicaría del tema, pero señaló que el trabajo de parto para dar a luz a Mar fue un "viajesote" de muchas horas, pero también destacó que fue un "proceso muy amoroso".

También reveló que pese a haberse metido a muchos cursos antes del alumbramiento de Mar, es una mamá primeriza "muy preocupona" porque todo lo que aprendió se le olvidó.

"Es un chulo, se porta muy bien, claro que tiene su carácter", describió Yuya el comportamiento de su bebé Mar, quien nació el Día de la conservación de los mares, lo cual, explica, fue una coincidencia.

Al final, Yuya insistió en que su hijo realmente no la deja dormir por las noches y que ha tenido dificultades con la lactancia por "temas de salud" con los que lidia.

Mi historia respecto a la lactancia ha sido más compleja de lo que yo pensé. Yo creí que metiéndome a los cursos antes de que naciera Mar la iba a armar, que me lo iba a pegar y en vaca jugosa y poderosa iba a lanzar leche por todos lados, pero no me sucedió así, comentó. Pero asegura que poco a poco va progresando en este aspecto.