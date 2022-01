YosStop confiesa que Pati Chapoy mintió sobre los cobros por entrevista

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace un mes que la influencer Yoseline Hoffman, mejor conocida en sus redes sociales como YosStop, obtuvo su libertad luego de cinco meses de permanecer en prisión por los cargos de difusión y posesión de pornografía infantil contra la joven Ainara Suárez, víctima que sufrió violación equiparada cuando era menor de edad.

Ante sus declaraciones, la creadora de contenido fue vinculada a proceso en el penal de Santa Martha Acatitla, donde permaneció varios meses, aunque sus seguidores pudieron estar en contacto con ella a través de su cuenta de Instagram que fue manejada por su novio, Gerardo González.

Una vez que YosStop logró salir del reclusorio, varios medios pidieron una entrevista exclusiva con la influencer con intención de obtener cada uno de los detalles sobre su permanencia en el penal, pero para sorpresa de muchos Pati Chapoy reveló la extraordinaria cantidad que Hoffman presuntamente estaba pidiendo a los medios de comunicación para obtener sus exclusivas.

Según comentó la titular de "Ventaneando", la jefa de información del programa, Rosario Murrieta, comentó en uno de los segmentos que un publirrelacionista de Yoseline los había contactado para ofrecerles una entrevista, con la condición de pagar "una suma muy fuerte de dinero".

Por su parte, Chapoy dijo: “Estamos hablando de una cantidad muy fuerte, pidieron 50 mil dólares (un millón de pesos, aproximadamente) por una entrevista, ¡es una barbaridad!, si sale por ahí una entrevista por cualquier otro medio que pagaron, bueno, alguien quiso pagar, pero nosotros no pagamos”.

Sobre dicha situación, YosStop prefirió quedarse en silencio, hasta que hace unos días otorgó una entrevista a Roberto Martínez para su canal de Youtube Creativo, donde negó que estaba cobrando más de un millón de pesos, además de afirmar que ella jamás se acercó a ningún medio y que tampoco "Ventaneando" le pidieron una entrevista.

Fue el youtuber quien preguntó sobre si algunos medios internacionales habían intentado contactarla, a lo que ella respondió que no, pero que estaba enterada de las falsas noticias que circularon sobre su caso, incluso mencionó que a los reporteros "les encanta inventar".

Lo último que me sacaron es que estaba cobrando un millón por entrevistas y yo jamás le he contestado a un sólo medio de show, de espectáculos, ni de amarillismo, jamás le he contestado. Digo, me da igual, no me afecta. Pero para qué hacen eso, no pasa nada, de todo lo que han dicho, eso es lo que menos me importa”, expresó Yoseline Hoffman.