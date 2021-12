YosStop revela su estado de salud tras salir de prisión

CIUDAD DE MÉXICO.- Fue el pasado 30 de noviembre que Yoseline Hoffman, mejor conocida en redes sociales como YosStop, fue liberada del penal Santa Martha Acatitla luego de que Ainara Suárez decidiera darle una "segunda oportunidad", como ella afirmó durante un comunicado de prensa.

Y tras su salida, la influencer retomó sus cuentas personales y ha compartido varias publicaciones sobre su readaptación al salir del encierro y volver a su casa, además de publicar los emotivos reencuentros que tuvo con sus seres queridos como su madre, pareja, hermanos y el resto de su familia.

Sin embargo, algo que alertó a sus millones de seguidores fue que Yoss mencionó en sus historias de Instagram que acudió a realizarse algunos estudios para conocer cómo se encuentra de salud, ya que durante su estancia en prisión reportó que estaba presentando algunos problemas, como la pérdida de visión.

Para mantener actualizados a sus fans, YosStop compartió con ellos el pasado viernes cuáles fueron los resultados de dichos estudios que se realizó y reveló qué problemas tiene, aunque destacó que no hay nada que le preocupe o por lo que tenga miedo.

Les platico que los exámenes que me hice de sangre, todo salió bastante bien. O sea, no tengo nada de desnutrición, no tengo anemia. Tengo un poquito de colesterol, no sé por qué, colesterol alto, pero nada más", mencionó con alivio.

Asimismo, indicó que lleva dos semanas experimentando algunos malestares como mareos y a pesar de que podría ser algo relacionado con la vista, Yoseline expresó que podría tratarse de una adaptación a nuevos espacios luego de permanecer más de cuatro meses vinculada a proceso en el penal.

“Falta revisarme de la vista, pero yo supongo que los mareos que tengo es como un efecto secundario del encierro y ahora me estoy adaptando a nuevos espacios. Eso es lo que yo supongo, no lo sé, llevo dos semanas así. Pero bueno, nada que me preocupe, ni que me de miedo”, confesó.