YosStop arremete contra Bárbara de Regil y así le respondió la influencer

CIUDAD DE MÉXICO. – En medio de la polémica de Bárbara de Regil con su proteína “Loving it” y las acusaciones que enfrenta por amenaza y hostigamiento por parte del nutriólogo Aries Terrón, luego de promocionar al PVEM en veda electoral, las redes sociales y plataformas de streaming han estado compartiendo noticias y dando su opinión por el tema.



Recientemente, la influencer Yosseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, “explotó” contra la actriz de “Rosario Tijeras” por medio de TikTok y cuestionó sobre su “postura ante las críticas” que ha recibido Bárbara.

“Opino muchas cosas, pero si quiero comentar un par de cosas de su último video de Instagram. Hay que comenzar con la vieja confiable, sonándose la nariz porque no ha parado de llorar y nos presume muy orgullosa su libro de inteligencia emocional”, puntualizó Yosseline.



YosStop da su opinión sobre Bárbara de Regil



Hoffman aseguró que Bárbara de Regil “intenta dar una buena imagen” por medio de sus redes sociales, haciendo uso de lo que llamó “positivismo tóxico”.



“Hay algo que se llama positivismo tóxico y mucha gente dice que eso es lo que tiene Bárbara de Regil, pero no, eso no es lo que tiene. Lo que pasa es que ella quiere dar una imagen de muy buena vibra, de muy inteligente emocional cuando no lo es y se fuerza tanto que parece un positivismo tóxico, pero no lo es”, aseguró Yos.



Posteriormente, la influencer comentó que Bárbara de Regil intenta “manipular” a sus seguidores para que se compadecieran de que Aries Terrón “la había insultado”.



Hoffman recordó la polémica del PVEM



Al recordar la declaración que Bárbara de Regil, donde aseguró no saber que era ilegal promocionar al Partido Verde, YosStop expresó que no creía en tales palabras, pues ella asegura que la influencer miente.



Me hago la víctima porque así son en las telenovelas que he salido y por último y más importante: sigue mintiendo que no se vendió al Partido Verde. Llega a ese nivel de descaro de decir, no sí fue mi opinión sincera y honestamente yo me cuestiono: ´¿Quién chi*****s le cree?´. Es una mentirosa y está cab***, les miente en la cara descaradamente a todos” expresó la influencer.

La respuesta de Bárbara de Regil



En otro video, Hoffman contó que, luego de haber compartido el TikTok, Bárbara de Regil le mandó un mensaje por medio de Instagram.



“Me encantaría hacer un video como el tuyo opinando de ti y tu contenido. Pero… no te conozco y no tengo tanto tiempo”, se puede leer en la captura de pantalla compartida por Yosseline.



Ante esto, la influencer no dudó en responder:



“No tiene tiempo de hacer un video, pero sí de escribirle a cada persona que diga algo de ella. Enseñémosle un poquito de inteligencia emocional, no le contesto, no me clavo, no me engancho y sonríe”, finalizó YosStop.



No esta de más mencionar que el jueves 17 de junio, Bárbara de Regil optó por “romper el silencio” y tomar una postura sobre el conflicto del PVEM y la controversia de su proteína “Loving it”.