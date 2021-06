Bárbara de Regil admite 'defecto' en su proteína 'Loving It' y denuncia amenazas

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil hizo frente a las polémicas que ha enfrentado en las últimas semanas, y por medio de un contundente mensaje dedicado al nutriólogo Aries Terrón, la protagonista de “Rosario Tijeras” destacó que el médico consiguió lo que tanto quería, hacerse famoso sin importar lo demás.

Al inicio de su mensaje, Bárbara reflexionó sobre el lanzamiento del producto Loving It y dijo: “Acepto que en un inicio tuvimos un error de etiquetado que tú hiciste notar y te lo agradezco […] ¿Sabes qué es verdaderamente relevante para mí, Aries? La opinión de la Cofepris, la opinión de la FDA y la opinión de todos los expertos involucrados en Loving It”.

Posteriormente, la actriz confesó que a partir de las críticas que Aries Terrón hizo sobre su proteína, ella comenzó a recibir intimidaciones de todo tipo, que no sólo la involucran a ella, sino a su familia entera.

“Hoy me siento apaleada por ti y por todos los que se dejaron llevar por tu desinformación. Vivo con miedo porque yo sí, yo sí estoy siendo amenazada y no solamente yo, mi familia también; mi hija, mi mamá, mi hermana, la gente que trabaja conmigo. Si ustedes vieran los mensajes que me llegan. Me amenazan que me van a violar, que me van a matar. Que van a violar a mi hija y que la van a matar también y por supuesto que voy a meter mis denuncias y no en contra de ti Aries, sino de todas las personas que vulneran a una mujer como lo hiciste tú”.

Asimismo, la prima de Marco Antonio Regil señaló a Aries por buscar la fama a través de su imagen. “Tú, que por el simple hecho de que soy una mujer y soy actriz, diste por hecho que mi producto sería malo y que yo era una pendej*. Pero, ¿sabes qué Aries? Te perdono, te libero y te entiendo, ¿querías fama? Ya la tienes, me imagino que eso era a lo que aspirabas. Todo por hacerte famoso, ¿qué importan los demás?”.

Finalmente, y cambiando radicalmente de tema, De Regil se pronunció al respecto de la controversia que la sigue por no respetar la veda electoral en las pasadas elecciones en México.

“Me gustó la idea de apoyar a las mujeres violentadas y, díganme pendej*, inculta por no saber de la veda electoral, pero me gustó la causa y la apoyé”, aseguró.