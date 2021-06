Bárbara de Regil es acusada nuevamente de fraude y hostigamiento

CIUDAD DE MÉXICO. – La actriz e influencer mexicana, Bárbara de Regil, se encuentra en medio de polémicas una vez más, pues los internautas la están acusando de fraude y hostigamiento luego de promocionar productos de suplementos alimenticios.



Por medio de sus redes sociales, Bárbara de Regil explicó que ella “sólo es la imagen” de la famosa marca BR5, en específico del producto llamado “Loving it”, el cual es utilizado para perder peso, mismo que ha sido acusado de causar problemas de salud.



Incontables denuncias hacia Regil comenzaron a aparecer en TikTok e Instagram, por lo que la influencer dijo ser sólo una parte de la estrategia de marketing. A las afectadas por la marca, les pidió sus datos para incluirlas en un “nuevo reto” de salud.



El producto de la marca BR5 es un suplemento alimenticio, que de acuerdo a lo que anuncia, es una proteína en polvo adicionado con aminoácidos, vitaminas y minerales elaborados a partir de ingredientes vegetales, explica el producto e incluso el empaque tiene la firma de Bárbara de Regil.



Según un estudio acreditado por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y un nutricionista famoso en Youtube, “Loving it” contiene 180 miligramos de hierro, lo cual es una dosis peligrosa que supera por mil por ciento la ingesta diaria recomendada, asegura el video.



A su vez, esto derivaría en un alto grado de toxicidad y problemas de salud. Bárbara no se quedó callada ante las acusaciones y por medio de su cuenta de Instagram hizo un comunicado:



“Hola hermanas, desafortunadamente el reto BR5 no es mío. Yo fui contratada como imagen, y en la pandemia cerraron las oficinas. El reto que tengo actualmente sí es mío y yo prefiero reponértelo con mi reto. Te voy a pasar un correo dónde puedes mandar tu comprobante de pago o confirmación y ahí te van a dar la clave para que puedas acceder a mi reto”, confesó la influencer.



Aries Terrón, nutricionista encargado del video, volvió a subir otro en el que involucraba a Bárbara de Regil, pues dijo ser víctima de represalias por evidenciar la calidad de los suplementos que la modelo publicita.



Me perturba ver hasta dónde llega el tráfico de influencias en nuestro país, en el que es común el dicho ´el que no tranza no avanza´. Y donde las personas que pertenecen a cierto estrato social se sienten con el derecho de amedrentar a las personas que hemos ´picado piedra´”, explica Terrón.