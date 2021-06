Bárbara de Regil niega haber recibido remuneración tras apoyar a partido político en elecciones

Ciudad de México.-Bárbara de Regil negó tajantemente haber recibido algún tipo de gratificación del Partido Verde Ecologista tras demostrarles su apoyo en redes sociales durante las pasadas elecciones en México.

Minimizando los señalamientos en su contra por esa acción, la también influencer fitness aseguró que no es la primera vez que la critican y durante la entrevista que brindó al programa Ventaneando replicó:

Ya estoy acostumbrada a las polémicas, todo lo que digo se hace polémica, yo di mi opinión sobre algo, pero por eso no me gusta opinar sobre la religión, política, futbol, porque la gente se lo toma sumamente personal, porque uno puede dar su opinión de lo que quiera”.

Apoyo remunerado

A la pregunta directa sobre si su apoyo fue remunerado, De Regil explicó: “No, a mí me sale, todo lo que hago me sale de corazón, yo etiqueto a todo mundo, yo hablo de lo que quiera […], yo, en unas preguntas que hice hace 8 días, me preguntaban, ¿por qué partido vas a votar? y yo no contesté por cual, pero dije me gustaron las propuestas… pero porque me gustaron”.

Posteriormente, la protagonista de Rosario Tijeras negó tener conocimiento de las burlas y comentarios que hizo Facundo sobre esta acción y al cuestionamiento de si ya lo había visto, Bárbara comentó: “No me interesa a Facundo, no me interesa su contenido”.

Por último, la prima de Marco Antonio Regil volvió a negar que el partido le hubiera dado alguna retribución por su apoyo y comentó: “Yo opino […] no es un pecado salir y opinar, todo mundo es libre de opinar y decir, eso no es un pecado, que la gente señale es otra cosa”.