Facundo “explota” contra influencers que vendieron su voto

CIUDAD DE MÉXICO. – El reconocido productor, actor, comediante y conductor de radio, Facundo Gómez, “estalló” contra los influencers y demás personalidades del mundo del entretenimiento que aceptaron dinero del Partido Verde Ecologista de México, expresando que siente “lástima y asco”, por medio de sus historias de Instagram.



Además, Facundo reveló que, hace unos años, le ofrecieron 2 millones de pesos por publicar tweets en apoyo a cierto partido político.

“Hace unos años me habló un partido político para decirme que me daba dos millones de pesos a cambio de 2 tweets apoyándolos a ellos, obviamente dije que no. Me parece ridículo aceptar dinero en plena veda electoral”, expresó el comediante y conductor.



Facundo lanzó mensaje a los influencers “que vendieron su voto”



Por medio de las mismas historias, Facundo expresó que es una “ridiculez” que los famosos aconsejen a sus seguidores de “votar por la mejor opción del país”, cuando existe tanto dinero de por medio y enfatizó que se sorprendió luego de conocer que alguien sí fue capaz de “vender su opinión”.



Es ilegal aceptar dinero de un partido tramposo para hacer propaganda y tú decir que esa es la opción para México. Es tan ridículo que jamás pensaría que alguien va a vender su opinión así. Es horrible vender su voto, pero es peor vender tu opinión”, señaló Facundo.



Además, contó que ese día, al despertarse, se enteró que algunos influencers y famosos sí “vendieron su voto y su opinión”, por lo que, visiblemente molesto, comentó: “Estamos tratando de cambiar a México, estamos tratando de tener un mejor país, y ustedes lo único que intentan es tener más lana”, expresó el conductor.



También, para finalizar su mensaje, Facundo expresó su desacuerdo y desagrado “por aquellos que vendieron su voto”, comentando: “Dan lástima, dan asco, como ciudadanos, para mí, todos los que se vendieron, valen v****”, concluyó el reconocido productor.

Facundo siendo referente de la decencia patriótica entre los influencers. Lo he visto todo



pic.twitter.com/EeZhlWFnzX — Gerson Guízar (@gersonguizar) June 6, 2021



La controversia por los influencers que vendieron su voto



Según el portal Infobae, la controversia comenzó luego de que el periodista David Santiago de Expansión, exhibió el sábado, 5 de junio, a varios personajes con miles de seguidores en Instagram que dicen “apoyar” al partido político dirigido por Karen Castrejón Trujillo.



Entre los influencers acusados de “vender su voto” están Nabile Guerra, Ana Claudia Cabrera, Paulina Hernández, AlexXxStrecci, así como el ex integrante de Acapulco Shore, Fernando Lozada.