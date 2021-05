Bárbara de Regil responde a los señalamientos de que consume drogas

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil rompió el silencio luego de que la semana pasada el periodista Gustavo Adolfo Infante revelara que desde hace algún tiempo no tiene comunicación con la actriz debido a que en una ocasión llegó muy drogada a una sesión de fotos para la revista que él dirigía y decidió cancelar el proyecto.

Durante el programa ‘Sale el Sol’ Infante confesó que Bárbara llegó drogada “hasta el copete”, lo que provocó el altercado entre ambos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"A mí no me habla, porque desde que llegó drogada a una sesión de fotos mía, o sea, llegó drogada a una sesión de fotos... Yo dirigía la revista TV, del proyecto Excélsior, entonces la invitamos a hacer una sesión de fotos y llegó hasta el copete, drogada y demás", reveló el conductor.

“La sesión de fotos se canceló y yo me enojé muchísimo con ella y desde entonces no nos hablamos (...) A mí no me habla, y mira, mejor así. Cada chango a su mecate”, dijo Adolfo Infante en el matutino de Imagen TV.

Después de volverse viral por darle un cabezazo a su mamá, #BárbaraDeRegil hace frente a las críticas y asegura el contenido de sus redes sociales es ayudar.#PájarosEnElAlambre�� en #SaleElSol��: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/piyVolQfmc — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) May 24, 2021

Ante este escenario, un fan aprovechó una dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales con la protagonista de “Rosario Tijeras” para saber si dichas declaraciones eran ciertas.

A lo que, con su peculiar estilo y sentido del humor, la prima de Marco Antonio Regil contestó: “Sí, sí, yo me levanto a las cinco de la mañana, me drogo, después hago ejercicio, entreno duro, después como sano, porque me gusta ese equilibrio, después me voy a trabajar doce horas y cuando regreso a mi casa, es más, en familia nos drogamos todos. Los amo, obvio no”.

De la misma manera, De Regil escribió: “Ya no saben ni que inventar ¡qué hueva! ¿no?”, en la historia de Instagram donde realizó sus declaraciones.