YosStop no quiere ser señalada en los medios de comunicación

A través de sus abogados, la youtuber Yoseline Hoffman advirtió a Ainara Suárez, quien la denunció por el delito de pornografía infantil, que de continuar exponiendo el caso en medios de comunicación estaría violando el principio de presunción de inocencia al que tiene derecho una vez que la joven la ha denunciado.

YosStop, como es conocida en redes sociales, es señalada por haber compartido un vídeo en el que se ve a dos jóvenes peleando y en el que Ainara estaba inmiscuida debido a que fue víctima de violación en el 2018 por un grupo de cinco varones que ahora están denunciados por el delito de violación equiparada .

Como parte de su contenido en la plataforma de videos, Hoffman habló acerca del clip titulado "Patética Generación" y ahí se refirió con malas palabras a lo que veía.

A través de un comunicado de prensa, sus abogados aclararon que, aunque el delito por el que es acusada Yoseline es sancionado con pena de prisión ante la ley, no significa que ella sea culpable aún.

"Si así lo considera la denunciante y sus asesores jurídicos deberán acreditarlo ante la Fiscalía mediante pruebas objetivas y dejar el juzgamiento de los delitos a los Jueces de Control que están facultados para ello; no ante los medios de comunicación", se lee en el comunicado.

El equipo legal de la creadora de contenido en YouTube también pidió a las partes involucradas que eviten realizar acciones que tengan como finalidad exponer públicamente a su cliente como responsable de un delito.

"De seguir exponiendo abiertamente su caso ante los medios de comunicación se estaría violando el principio de presunción de inocencia que la Constitución otorga a los imputados, a fin de garantizar que se efectúe un juicio justo en su contra".

Se intentó contactar a Yoseline para conocer su punto de vista, pero su manager aseguró que "ahora no dará ninguna entrevista a nadie".

YosStop arremete contra colectivos feministas y medios

Durante la celebración del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, YosStop se defendió por medio de un video en su canal asegurando que fue "señalada, acusada y difamada", por Ainara Suárez, colectivos feministas y por los medios de comunicación.

"Este video tiene tres años y desde hace tres años se me ha intentado provocar por esta persona de diferentes maneras, por diferentes medios y yo he preferido hacer caso omiso para no caer en eso, pero bueno, por no hacerle caso, vean hasta dónde hemos llegado…", dijo la youtuber.

Yoss Hoffman, nombre real de la influencer, explicó que sólo sube videos virales y que hace comentarios como "crítica social", en donde busca llevar mensajes a su audiencia señalando el comportamiento de las personas.

"…No voy a negar que tengo videos en el pasado en donde lo que digo es pesado, es crudo y mis palabras a veces podrían interpretarse como crueles. A eso hay que sumarle las groserías, por las que muchas personas se pueden ofender fácilmente…", explicó.

También señaló que en el video de hace tres años que publicó bajo el nombre de "Patética generación", por el cual fue denunciada, nunca muestra imágenes de pornografía y que, al contrario, tanto Ainara como varios colectivos han estado usando su imagen para hacerse promoción y asegura que eso fue jugar al teléfono descompuesto.

"Sólo buscan publicidad, evidentemente, además de dañarme mediáticamente, de dañar mi imagen, me parece mucha casualidad que fueran a hacer su denuncia y al minuto le tomaron la foto y la subieron a las redes sociales…

"Utilizaron mi cara como panfleto de publicidad para una violación a una persona... Leí un comentario y me quedé pensando '¿movimiento noble?' ¿Dónde está lo noble?, ¿qué tiene de noble? Movimiento hipócrita, atascado de mujeres incongruentes, con qué cara representan a las mujeres, utilizando a una como su panfleto de violación, cuando yo ni siquiera conozco a esa persona...", expresó.