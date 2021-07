Yolanda Andrade se disculpa con Lorena Meritano por sus adicciones durante su romance

Ciudad de México.- Yolanda Andrade y Lorena Meritano hablaron abiertamente del romance que vivieron hace algunos años, durante la trasmisión en vivo que realizó la conductora en redes sociales.

Andrade no tuvo reparo en confesar que la actriz la cautivó con su belleza cuando la conoció. “Yo te vi y dije ‘¡wow!... ¡se me apareció la virgen! ...”, manifestó.

Por su parte, Meritano respondió: “no tan virgen, pero bueno… pero era una chica que había vivido mucho, pero también, ¿sabes que es lindo de nosotras las pueblerinas?... que vos también tienes eso… ese lugarcito que nos seguimos sorprendiendo y hasta el día de hoy”.

Mal momento por adicciones

Posteriormente, Yolanda recordó que en ese momento no la estaba pasando tan bien por sus adicciones y reconoció lo buena persona que fue Lorena con ella.

Hermosa que eres por fuera, por dentro, eres una gran mujer, gran amiga, vivimos una época, o sea, tú me conociste en un momento también terrible, yo era una cosa… y me tuviste mucha paciencia también, mucho amor. Aprovecho para pedirte una disculpa en aquel momento de… si por mi enfermedad hice alguna cosa que… porque lo hice, que no estuvo correcta, te pido perdón y me disculpo. En privado vamos a hacer otra cosa, pero públicamente quiero disculparme por ese detalle”, expresó.

Finalmente, Meritano se dijo tranquila de poder hablar de su relación sentimental sin tapujos, a pesar de reconocer que para una parte de la sociedad todavía no es fácil aceptar este tipo de romances.

“El problema del que no está preparado para la verdad, no es problema mío que soy honesta, es problema del otro o de la otra persona que lo tendrá que resolver él o ella, nosotras hemos sido profundamente honestas y yo celebro cada día más la honestidad y la congruencia, y el que no le guste la verdad que mire para otro lado o que no mire, o que mire y que juzgue y no pasa nada que Dios los bendiga, yo duermo con la conciencia tranquila”, remató.