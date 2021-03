Lorena Meritano explota contra los medios por señalarla de usar un bikini “mata pasiones”

CIUDAD DE MÉXICO.- Lorena Meritano explotó en contra los medios de comunicación que dieron a conocer que recientemente fue criticada por publicar una imagen en redes sociales donde luce un bikini calificado de “mata pasiones”.

Junto a un compilado de capturas de pantalla de las notas, la actriz argentina emitió un mensaje asegurando que la prensa de espectáculos es “crítica y juzga”.

Posteriormente, la también presentadora expresó: “Crean contenidos llenos de mensajes dañinos para la sociedad y, sobre todo, la niñez y la juventud. A muchas pueden no afectarnos porque después de tantos años transitando la vida y teniendo que leer titulares afirmando mi propia muerte nada puede afectarme ya de los llamados “comunicadores o periodistas”. Realmente no aprendimos nada, ni ellos ni quienes se dedican a destruir, juzgar y criticar en redes sociales”.

Conjuntamente, la modelo puntualizó: “los medios y las redes deberían edificar, construir, inspirar y no intentar destruir o hacer daño. Los niños y jóvenes de hoy necesitan y se merecen medios de comunicación conscientes y responsables. En lo personal mi mensaje es: Tu opinión no es mi realidad. Estoy viva, estoy sana. Uso el traje de baño que me queda cómodo y mi celulitis es mía. Tengo 50 años y una vida que no necesita de levantar pasiones con un traje de baño ni ponerle filtro a mi celulitis. Hace rato le dije a mi cuerpo “Te amo”.

A pocas horas de su publicación el mensaje ha logrado más de 34 mil me gusta; sin embargo, la actriz prefirió no enfrascarse con comentarios negativos pues ha limitado esta opción en la red social.