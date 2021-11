"Wondermind": La nueva plataforma de Selena Gomez en apoyo a la salud mental

ESTADOS UNIDOS.- En los últimos años han destacado la gran cantidad de artistas que sufren algunos trastornos mentales en secreto, y es que entre tata fama y presión social, las celebridades han admitido que es difícil vivir cada día bajo la luz del reflector.

Tal es el caso de Selena Gomez, quien hace unos años confesó que padece de ansiedad, condición que la ha llevado a experimentar escenarios adversos en su carrera como actriz y cantante.

Al conocer lo difícil que es vivir así y al tener conocimientos acerca de este tipo de situaciones, la intérprete de "Lose You to Love Me", decidió impulsar un nuevo proyecto que busca ayudar a otras personas que sufren con temas relacionados a los problemas mentales.

Y de la mano con Daniella Pierson y Mandy Teefey, la cantante lanzó la plataforma "Wondermind", la cual busca restar el estigma que significa en la sociedad actual al tener una condición mental que se considera fuera de lo establecido, por lo que Selena Gomez tiene el objetivo de alzar la voz para darle apoyo a aquellas personas que atraviesan difíciles momentos debido a sus padecimientos mentales.

Cada una de nosotras tiene sus propios problemas mentales, y nos hemos dado cuenta de que no hay inclusión, diversión o un lugar en donde la gente pueda explorar, discutir y navegar en sus propias emociones, así que decidimos crearlo”, explicaron las creadoras de Wondermind.

Las tres mujeres emprendedoras expresaron que esperan que se tome la misma importancia a la salud mental así como a la salud física, por lo que el objetivo principal de la plataforma es normalizar hablar de los temas relacionados a los problemas mentales sin generar controversia o sentirse juzgados por expresarlo.

“Sin importar cuán triste o confundido te sientas, nosotros también hemos estado ahí. Así que creamos un espacio en donde trabajaremos por medio de herramientas psicológicas, contenido diario, conversaciones y una comunidad dispuesta a apoyar”, se puede leer en la presentación de la plataforma.

"Wondermind" vendrá en un formado de podcast liderado por Selena Gomez, Daniella Pierson y Mandy Teefey, quienes prometer enfocarse en las herramientas necesarias que serán de gran ayuda a las nuevas generaciones.