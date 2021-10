Selena Gómez lanza nuevo sencillo con Coldplay

ESTADOS UNIDOS.- Selena Gómez no deja de sorprender a sus fanáticos con sus proyectos musicales, después de haber lanzado su más reciente éxito con Camilo, “999”, ahora la cantante dio la noticia de que realizó una colaboración con Coldplay.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la cantante estadounidense, dio a conocer el sencillo ‘Let Somebody Go’, a poco tiempo de haberse publicado en el canal de YouTube de la agrupación ya cuenta con más de un millón de vistas.

La canción forma parte del nuevo disco que estrenó Colplay que lleva por nombre “Music of the Spheres” que su temática es poder llevar a sus seguidores por un viaje espacial de amor.

El tema habla de una relación de noviazgo que mantuvo una pareja sobre algun tiempo, pero al final ambos tomaron la decisión de separarse y tomar caminos distintos, a pesar de que ambos sufran.

Si hay algo que ha caracterizado a Selena han sido sus propias canciones de desamor, que en más de una ocasión han sido un éxito mundial, tal como sucedió con el tema de “Lose you To Love Me” que fue dedicada para el cantante Justin Bieber.

Let Somebody Go’ is out now! Thank you @Coldplay for inviting me to be a part of this beautiful project” se puede leer en publicación.