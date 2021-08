¿Por qué, William Valdés, renunció a “Quiero Cantar”?

CIUDAD DE MÉXICO.- El conductor William Valdés se retiró voluntariamente del reality “Quiero Cantar” para evitar que uno de sus compañeros fuera expulsado del programa, quienes llevaban más tiempo en la competencia.

Durante la emisión del matutino “Venga la Alegría” del viernes, William Valdés decidió renunciar al concurso de canto al cual ingresó el pasado 2 de agosto, cuando este ya tenía algunas semanas de haber iniciado.

El retiro del programa, el también actor y cantante cubano lo anunció al final del concurso, cuando iban a leer el sobre que contenía el nombre del eliminado de la competencia que correspondía a esta semana.

Aquí adentro está el eliminado y… lo voy a romper porque quiero salir de la competencia… lo he pensado por muchísimas semanas y no se me hace justo, de alguna manera, seguir en la competencia, ya que cada uno de mis compañeros lo dan al 100% y están aquí desde el día uno”, dijo.