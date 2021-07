Critican en redes la presentación de Laura G en "Quiero Cantar"

MÉXICO.- La actriz participó en el reality de Venga la Alegría, “Quiero Cantar”, donde mostró su talento con la divertida canción de Tatiana “No me quiero bañar”, pero todo se salió de control cuando los televidentes expresaron que Laura G no estaba cantando, sino que era un playback.

Los usuarios de redes sociales convirtieron el nombre de la presentadora en tendencia debido a su participación en el programa, y es que Laura impactó a todos con su espectáculo, pero también con su extraña vestimenta.

Hubo quienes compararon su look con “La bruja del 71” del programa televisivo El Chavo del 8, pues María Sonia González uso un extravagante vestido y accesorio de pelo que lograba un gran parecido con el personaje.

Incluso, los internautas de Twitter no tardaron en crear todo tipo de memes y comentarios humorísticos sobre su “evidente playback” y su presunto homenaje a Doña Cleotilde, y aunque algunos parecían ofensivos, Laura G lo tomó con una gran actitud y se divirtió junto con la audiencia.

Es mi imaginación! está haciendo playback Laura G #QuieroCantarDesde pic.twitter.com/8HN9gH2fBJ — Cristhian (@CrisECR24) July 29, 2021

#quierocantarcomo @VengaLaAlegria Con el look de Doña Cleotilde _ la bruja del 71 jaja pic.twitter.com/W2ufL9L0TF — Guillermo Samuel (@Guiller35740697) July 29, 2021

“¿Ustedes qué piensan, nos parecemos o no? Siempre polémica, nunca impolémica”, comentó mientras veía los tweets sobre su presentación en “Quiero Cantar”

¡Nuestro público anda con todo en las redes sociales! ������������ ¡Mándanos tus comentarios con el hashtag #QuieroCantarDesde! pic.twitter.com/01HQeUYOER — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 29, 2021