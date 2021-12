"Vine al retoque navideño": Érika Buenfil se somete a cirugía estética

MÉXICO.- Recientemente Érika Buenfil se sometió a un tratamiento estético y como otras personas del espectáculo no teme hablar abiertamente al respecto. Buenfil se ha destacado por su trayectoria artística, por sus declaraciones sobre diferentes temas e incluso por volverse viral en TikTok. Varias veces se le ha cuestionado sobre sus cirugías estéticas, lo cual ha negado, pero admite que sí se ha sometido a tratamientos.

Por medio de sus redes sociales, Érika se dejó ver a lado de su médico, un experto en procedimientos sin cirugía e inyectables. Buenfil compartió que es el único profesional al que le confía su rostro. Se trata de Uriel Hedding quien aparece a su lado en la fotografía donde ambos se ven muy felices.

“Vine al retoque navideño, te quiero mucho”, escribió la actriz en la descripción de la imagen que en seguida se llenó de elogios a la actriz. “Qué hermosa estás”, “Chulada”, “Ya eres muy linda y vas estar más bonita”, “No necesitas ningún retoque”, “Vas a estar más guapa de lo que ya eres” y “Ya eres completamente perfecta” son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Cabe recordar que Buefil ya había publicado una serie de videos en sus historias de Instagram donde enseña cómo le inyectan bótox en el rostro, el cual sirve para disimular el paso de edad en la piel, reduciendo líneas de expresión y levantando las facciones.

Cambios de look sin abusar

“Se vale jugar y a mí me gusta jugar con la imagen, de pronto pelo corto o pelo oscuro, me pusieron unas extensiones para verme con el cabello largo, ahorita traigo el mismo look que en Vencer al pasado”, dijo durante una entrevista para Hoy cuando le preguntaron sobre lo que hace respecto a su aspecto.

Asimismo, mencionó que a pesar de lo anterior prefería no caer en los excesos y deseaba preservar lo mayor posible su imagen. “No me gusta abusar, no tengo ninguna cirugía en mi cara, aunque los filtros ayudan pero no hay que abusar porque a veces ni te pareces”, declaró.