VIDEO: Se le vio a Shakira “sacando el dedo” en un partido de su hijo ¿Fue a Piqué?

Shakira y Pique han estado en el ojo público en los últimos meses tras su separación y el nuevo romance del futbolista, pero esta expareja ha mantenido las paces por el bien de los hijos que tienen en comun y poder convivir con ellos.

Ambos famosos firmaron oficialmente los papeles para divorciarse después de varios meses pugnando por la custodia de sus hijos. Al final, Shakira y Piqué estuvieron de acuerdo en que los menores se irían a vivir a Miami con la cantante y el futbolista podrá visitarlos cuando quiera.

¿En realidad hicieron las paces?

Este fin de semana se les pudo ver a ambos en un partido de uno de sus hijos, pero un gesto de desprecio que realizó la colombiana fue lo que sorprendió porque al parecer iba dirigido hacia Pique.

Según las versiones que se dieron a conocer; Shakira no contaba con encontrarse ahí a Piqué, durante todo el partido no se dirigieron la palabra, se mantuvieron sentados en gradas opuestas para no tener que interactuar entre ellos.

Este fue el momento de la polémica

El momento que desató todo fue cuando Shakira mira de reojo a la zona donde se encontraba Piqué, quien estaba sentado mirando su celular y, sigilosamente, levanta el dedo medio y apunta hacia él, en lo que parece ser un gesto de “sacarle el dedo” o “hacerle una peineta”.

Por los medios colombianos se asegura que este insulto se dirigía a los periodistas que se encontraban grabando el encuentro, pero la dirección que indicaba esta señal de la cantante deja la duda si era para Piqué.

