Las 5 canciones más emblemáticas de todas las ediciones de la Copa del Mundo

CIUDAD DE MÉXICO.- La Copa del Mundo es considerada una de las máximas fiestas de fútbol en todo el mundo, por lo mismo, toda fiesta necesita música y a través de los años multiples artistas han prestado su voz para darle identidad a cada edición.

"World in motion" de New Order (Italia 1990)

La banda británica New Order es reconocida por sus influencias en el género new wave, rock alternativo y post-punk, sin embargo, la agrupación decidió apostar por algo un poco más mainstream para la Copa del Mundo de 1990 en Italia.



"Un'estate Italiana" de Giorgio Moroder (Italia 1990)

A pesar de que World in Motion haya sido un éxito rotundo, el tema no era el oficial del evento, sino "Un'estate Italiana" del italiano Giorgio Moroder, quien ya poseía gran renombre por "Love to love you baby", "I feel love" y "Lady Lady".

"La copa de la vida" de Ricky Martin (Francia 1998)

El puertorriqueño Ricky Martin fue el encargado de interpretar el himno del mundial de 1998 en el país francés. "La copa de la vida"puso a bailar a más de uno con la versión en inglés y español, con los ritmos representativos de la música latina de finales de siglo.

"Waka Waka" de Shakira (Sudáfrica 2010)

Para muchos seguidores del fútbol, el mundial 2010 en Sudáfrica ha sido uno de los más emblemáticos por los partidos que se dieron, y las figuras que triunfaron, pero la esencia del mismo no habría sido el mismo sin la participación de Shakira con la canción "Waka Waka", la cual se convirtió en un himno del fútbol más allá de solo ser el tema oficial de Sudáfrica, pues todavía hoy sigue sonando cuando se habla de este deporte.

Wavin Flag (Sudáfrica 2010)

Pero en el primer mundial realizado en África no sólo hubo un tema icónico sino dos, el creado por Coca-Cola, con los tintes emotivos de la publicidad de la marca, se convirtió en el tema no oficial pero sí el preferido de las y los aficionados al fútbol.

