Nicki Minaj anuncia canción con Maluma y Myrian Fares para el mundial de Qatar 2022

ESTADOS UNIDOS.- Después de dominar el Billboard Hot 100 con "Super Freaky Girl", Nicki Minaj estaría lista para lanzar nuevo material en colaboración con Maluma y Myriam Fares.

Por medio de una publicación de Instagram, la rapera estadounidense agradeció por sus dos premios en los MTV EMA 2022 y compartió una imagen en la que se muestran tres pares de zapatos de fútbol con los nombres de Nicki Minaj, Maluma y Myriam Fares grabados en ellos.

Hasta el momento, no hay un anuncio oficial del título de la canción, no obstante, todo parece indicar que podría ser un himno para la Copa del Mundo 2022 en Qatar.

Te puede interesar: Nicki Minaj demanda a bloguera que la llamó “cocainómana”.

Nicki Minaj ha tenido un gran año, repleto de nuevas victorias y alturas, pues el lanzamiento de su más reciente sencillo "Super Freaky Girl" ha supuesto su primer canción en llegar al máximo puesto en la lista comercial más reconocida de EU, el Billboard Hot 100.

Durante una entrevista con I-D, Minaj habló sobre sus planes a futuro y puede que la colaboración con Maluma y Myriam Fares sea solo la punta del Iceberg: "El quinto álbum. No diré cuándo saldrá, pero será pronto", confirmó la intérprete de "Come See About Me".