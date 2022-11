Shakira no estará en la inauguración de Qatar 2022

HERMOSILLO, Sonora.- El mundial de Qatar está cada vez más cerca, pues este 20 de noviembre todos los aficionados pondrán su atención en la ceremonia de inauguración de este magno evento.

Durante aproximadamente un mes, será el centro de todos los focos y el evento de apertura es uno de los más esperados por el público en general.

Este espectáculo se caracteriza por tener a los mejores artistas del momento, por ejemplo todos recordamos el famoso 'Waka Waka' de Shakira en 2010.

Sin embargo, estas últimas semanas se han visto muchas críticas sobre la celebración y varios artistas han cancelado su presentación como Dua Lipa y Shakira.

Recordemos que la artista colombiana no atraviesa su mejor momento y su presencia en Qatar fue muy cuestionada, por ello ahora se dio a conocer según 'El programa de Ana Rosa' que Shakira no actuará en la ceremonia, cambiando su decisión a pocos días del comienzo del mundial.

"Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman, es que tenga algún papel a lo largo del Mundial", dijo Adriana Dorronsoro, periodista del programa de Telecinco de España.

