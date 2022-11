Qatar 2022: Por qué muchos fanáticos del fútbol en los EU alentarán a otro equipo (probablemente México)

QATAR.-Los fanáticos del fútbol volverán sus ojos a Qatar a partir del 20 de noviembre de 2020, cuando comience la Copa del Mundo. Pero en los EU, la cuestión de qué equipo será animado desde lejos no es del todo sencilla.

"Verá, una de las anomalías de ser un fanático del fútbol "típico" en los Estados Unidos, un grupo al que pertenezco, es que, de hecho, no es un fanático del fútbol “típico”", dice John M Sloop, profesor de Estudios de Comunicación en la Universidad de Vanderbilt.

Para los seguidores de muchos equipos, la Copa del Mundo se convierte en un evento para afirmar la identidad nacional. Esto es cierto, como señala el crítico cultural Laurent Dubois, incluso entre fanáticos que no son jingoístas o nacionalistas en ningún otro entorno.

De hecho, el fervor nacionalista que surge entre las multitudes puede convertirse en violencia internacional xenófoba. Como señaló el renombrado historiador del fútbol David Goldblatt en referencia a las multitudes del fútbol inglés a fines del siglo XX, su “xenofobia esencial” reveló un “nacionalismo insular rabioso que era solo unos pocos puntos más extremo que la política exterior del gobierno más eurofóbico desde la Segunda Guerra Mundial. Guerra Mundial."

"Sin embargo, para los estadounidenses, la experiencia puede ser muy diferente. Factores que van desde la popularidad relativamente baja del fútbol en comparación con otros deportes, la familiaridad con los clubes extranjeros y quizás lo más importante, especialmente para los estadounidenses de ascendencia mexicana, un apego a países considerados como "naciones futbolísticas" más tradicionales significan que los estadounidenses podemos encontrarnos a nosotros mismos extrañamente divididos sobre la nación que apoyamos en el juego global", detalla el profesor.

¿Dónde está el Tío Sam en el juego global?

El fútbol ha recorrido un largo camino en los EU durante las últimas décadas en términos de su liga nacional y el crecimiento de una base de apoyo.

“Sin embargo, fuera de nuestros equipos nacionales, tanto el Equipo Nacional de Fútbol Femenino de EU (USWNT) como sus contrapartes masculinas, el USMNT, es más probable que los estadounidenses estén familiarizados con los equipos en Europa que en su propia liga nacional, Major League Soccer (MLS)”, indica Sloop.

De hecho, la investigación de 2020 sobre los clubes más populares entre los estadounidenses encontró que el FC Barcelona encabezaba la lista, seguido del Real Madrid, ambos de la Liga española. Los siguientes cuatro equipos, Manchester United, Liverpool, Chelsea y Arsenal, juegan en la Premier League inglesa (EPL).

Tienes que bajar en la lista hasta el puesto 12 para encontrar un equipo de la MLS, LA Galaxy. Ellos y Atlanta United son los únicos dos clubes estadounidenses en una lista de los 20 equipos más populares, según lo visto por los estadounidenses.

Lo que esto significa es que los fanáticos del fútbol en los EU, en el caso del juego masculino, probablemente sigan a jugadores cuyas identidades nacionales están en algún lugar del mundo fuera de los EU, dada la relativa falta de representación masculina de los EU en los equipos más grandes de Europa.

El crecimiento de la Liga MX

Todo este "asunto de la identidad nacional" se vuelve aún más complicado cuando profundizas en qué partidos de fútbol son realmente los más vistos en los EU.

Tanto la MLS como las ligas europeas tienen seguidores leales en los EU. Al revisar la observación de deportes de Acción de Gracias en 2020, el reportero Connor Fleming señaló que los 12 juegos más populares de la EPL y la MLS durante el período tuvieron audiencias televisivas de 203,000 a 744,000 espectadores.

Pero esas cifras se ven eclipsadas, señaló Fleming, por el mayor partido de fútbol en el extranjero visto durante el período: Chivas v. Club América. El Súper Clásico de México, como se conoce el juego, atrajo a un total de 2.5 millones de espectadores en TUDN de Univision, el autoproclamado "hogar del fútbol en los EU".

Y esto no fue una casualidad. Los datos muestran que la liga principal de México, la Liga MX, tiene una audiencia total de estadounidenses en los EU mayor que la MLS y la EPL combinadas. De 2016 a 2018 creció un 46%, según análisis a diciembre de 2021.

¿Qué significa para la identidad del fútbol estadounidense en la Copa del Mundo que la mayoría de los fanáticos del fútbol estadounidense prefieran la liga mexicana a la liga nacional? ¿Y cómo se traduce esto en apoyo, en particular, para la selección masculina de Estados Unidos?

El éxito sin precedentes del equipo femenino de EU, un excepcionalismo estadounidense de un tipo diferente, ha llevado a niveles de audiencia televisivos elevados para la Liga Nacional de Fútbol Femenino y un mayor enfoque en el equipo nacional femenino y las jugadoras “estadounidenses”.

Sin embargo, es justo decir que el apoyo incondicional a las selecciones nacionales masculina y femenina de EU entre las personas que viven en Estados Unidos va a la zaga del de México.

Como observó el periodista deportivo Michael LoRé en un artículo a principios de este año, con 60 millones de fanáticos en los EU, México es “el equipo de fútbol más popular de los EU”.

Las camisetas de la selección nacional mexicana se venden más que las de los equipos masculino y femenino de EU en los Estados Unidos. Esto fue cierto incluso en 2019, el año en que el equipo femenino de EU ganó la Copa del Mundo y sus camisetas se vendieron más que las del equipo masculino por primera vez.

Tal es la popularidad de la selección mexicana, especialmente en las grandes ciudades de la costa oeste, que puede jugar frente a un “público local” en territorio extranjero, quizás la única selección nacional que puede presumir de hacerlo.

Los juegos contra los EU ahora están programados en el medio oeste y el sur, en lugares como Cincinnati, Columbus, Ohio y Nashville, Tennessee, para dar cuenta del desequilibrio en el apoyo local para los equipos por encima y por debajo de la frontera.

¿Puedes tener un 'otro' equipo?

No todos los fanáticos del fútbol que residen en Estados Unidos se sienten cómodos con la idea de que México sea considerado una “nación de origen”. En 2018, después de que la selección masculina de EU no clasificara para la Copa del Mundo celebrada en Rusia, la ex estrella de la selección nacional de EU Landon Donovan participó en la campaña “Mi otro equipo es México”, cuyo objetivo es promocionar el deporte en EU en ausencia del equipo.

“Aficionados estadounidenses”, escribió Donovan en Twitter, “quizá nuestro equipo no esté en Rusia, pero nuestros vecinos del sur sí. Así que únase a mí y a su orgulloso #patrocinador @WellsFargo para animar a nuestro otro equipo, México”.

La respuesta fue mixta. "¡¡¡No hombre!!! México no es ‘mi equipo’. México es un rival…”, respondió el excompañero de Donovan, Cobi Jones. Otros expresaron sentimientos similares en lo que se disolvió en un desordenado debate en línea.

El apoyo de Donovan a la selección mexicana en la Copa del Mundo de 2018 fue visto por algunos como un cínico movimiento de marketing para mantener a los fanáticos estadounidenses sintonizados con la Copa del Mundo. Y cabe señalar que, en ese momento, las federaciones de fútbol de México y EU eran comercializadas por la misma organización, Soccer United Marketing, para todos los partidos jugados en EU.

Sin embargo, el debate que suscitó la campaña del “otro equipo” abre interesantes interrogantes sobre el nacionalismo y el patriotismo.

¿Una nación de dos mitades?

Múltiples académicos del fútbol como Simon Kuper y Lauren Dubois han sugerido que el equipo de fútbol de un país puede representar los valores de la nación. Como tal, podría ser revelador que un gran segmento de personas que viven en los EU adopten a otro equipo.

Dada la complejidad de la base de fanáticos del fútbol de EU, con un gran contingente leal al equipo mexicano o jugadores de élite en equipos europeos, y con la competencia por la atención de otros deportes profesionales, tal vez no sorprenda que la lealtad de los seguidores en EU sea más dividida que en otros países.

En un país que valora la noción de que “De muchos, somos uno”, qué dice eso, al menos en el fútbol, “De muchos, somos dos”.

Artículo original publicado en The Conversation