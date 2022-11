Piqué nuevamente en problemas con Hacienda, según reportes

ESPAÑA.- Los rumores que rodean a Shakira y Piqué luego de su separación, siguen en aumento.

Una de las más recientes noticias fue que el futbolista y la colombiana habían llegado a un acuerdo, el cual permitía que los hijos de ambas celebridades vivieran con su madre en Miami y visitaran a su padre en eventos festivos.

No obstante, se reportó una mala noticia para el español, debido a que ahora se dice que Gerard Piqué deberá ofrecer explicaciones ante la Hacienda Pública de España debido a algunos movimientos bancarios que ha realizado durante los últimos días.



Tras analizar las cuentas de Kosmos, la empresa de Gerard Piqué, la Agencia Tributaria en España detectó movimientos de más de 3 millones de euros, y le solicitan al jugador de fútbol saber a dónde ha ido a parar todo ese dinero.



Al parecer ese dinero está relacionado con unos ingresos que la empresa de Gerard Piqué recibió a través de varias transferencias y que representan las comisiones que obtuvo de Arabia Saudí tras ejercer como intermediario tras la venta de la Supercopa en España.



"Sería conveniente solicitar el extracto de esa cuenta y el destino de estos fondos", sostuvo la Agencia Tributaria de España.

Hacienda intenta detectar a qué cuentas se traspasaron esos 3.4 millones que mencionamos en párrafos anteriores.



Esta noticia llega en un momento muy complicado en la vida de Gerard Piqué, ya que el español se encuentra en pleno proceso de divorcio con Shakira, y a esto hay que sumarle su salida repentina del Futbol Club Barcelona como jugador.



¿Cómo es la relación de Piqué con sus hijos?



En las últimas horas se conoció que Gerard Piqué no asistió al último partido que Milan Piqué Mebarak jugaba en Barcelona.

Se dice que Piqué viajó con Clara Chía y no estuvo presente en este día tan importante para su hijo.

Por su parte, Shakira estuvo apoyando a su hijo.

Según el medio "El Nacional", el jugador de futbol decidió "no coincidir" con su ex pareja, y por ese motivo no asistió al encuentro de Milan.

Te puede interesar: Estos son los detalles del acuerdo de custodia entre Shakira y Piqué