Clara Chía pareja de Gerard Piqué, trabajará en casa por presión de los medios

Tijuana, Baja California.-No todo ha sido un maravilloso cuento de hadas para Gerard Piqué y Clara Chía, fuentes cercanas aseguran que la pareja del futbolista decidió trabajar desde casa por la presión de los medios.

Clara conoció al deportista cuando trabajaba en su empresa Kosmos en 2017, ahora laborará de manera remota luego que Shakira lanzará su nuevo éxito "Monotonía" el pasado 19 de octubre, según informó Jordi Martin.

Me cuentan que ya ni siquiera va a trabajar a la sede de Kosmos, si no que teletrabaja desde casa, no se encuentra con fuerza”