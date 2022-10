¿Antonio de la Rúa se reencontrará con Shakira?

MÉXICO.- Han pasado cuatro meses desde la polémica separación entre Shakira y Piqué, así como un gran número de rumores que han rodeado a la expareja.

El último "secreto a voces" que ha circulado es el que sugiere que Antonio de la Rúa estaría intentando sostener conversación con la intérprete de "Waka waka" con motivo de un reencuentro entre ambos.

La cantante colombiana ha sido muy abierta a la hora de expresar que se encuentra atravesando por uno de los momentos más difíciles de su vida, tras la separación del padre de sus dos hijos: Milán y Sasha, y su pareja por casi 12 años, el futbolista español Gerard Piqué, pues ahora no sólo se enfrentan a una batalla legal por la custodia de los pequeños, sino que el deportista comenzó una nueva relación amorosa en muy poco tiempo.



Ahora que Piqué tiene encuentros públicos con Clara Chía Martí, la joven con la que aseguran que ha entablado una relación desde hace un año, Shakira está concentrada en escribirle al desamor y, de esa manera, sanar sus heridas, o por lo menos eso fue lo que confió a "ELLE", al asegurar que para ella escribir canciones era equivalente a ir al psiquiatra pero más barato.



Por eso temas como "Te felicito" y "Monotonía", los cuales se desprenden de su nueva producción discográfica, han sido relacionados con la separación entre la artista y Piqué.



En el programa argentino "Socios del espectáculos" aseguraron que la comunicación entre Shakira y De la Rúa se había reanudado, luego de intercambiar llamadas telefónicas para planear un probable reencuentro, debido a la situación complicada a la que se enfrenta la cantante.

Entre los pormenores de los que se habló fue que los exnovios se encontrarían en Miami para conversar.

De esta manera, "Radio Mitre", otro medio de la región argentina, se puso en contacto con Antonio de la Rúa, vía WhatsApp, para conocer qué tan fidedignas eran estas versiones y, aunque el empresario argentino, no suele contestar a la petición de los medios, lo hizo en esta ocasión, pero la respuesta no fue la esperada, pues lo único que dijo fue que hace mucho que dejó de conceder entrevistas y que si llegaba a cambiar de opinión lo avisaría a los medios.



Por ello, cuando el medio prosiguió con una pregunta directa y lo cuestionó acerca de su supuesto reencuentro con Shakira, de la Rúa no hizo más que leer en mensaje y no dar ninguna repuesta de vuelta.

Le pregunto si es verdad esa noticia y cuando la leyó no me respondió nunca más. No me bloqueó; me clavó el visto, literal y clavar el visto, para mí, eso por lo menos dice mucho", detalló Juan Etchegoyen, el periodista que contactó a de la Rúa.