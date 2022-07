Tras recibir amenazas, Mayra Rojas ya no quiere hablar de Sasha Sokol y Luis de Llano

Ciudad de México.- Luego de que Mayra Rojas se sumara a la polémica sobre el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano, los ataques en redes sociales no se hicieron esperar.

La actriz dijo que tenía buenos recuerdos del productor, pues siempre fue respetuoso con ella.

Además cuestionó a la madre de Sasha por no estar al pendiente de su hija, por lo que los ataques en redes contra Rojas no se hicieron esperar.

Foto: Agencia México

Mayra Rojas teme volver a hablar del tema

Durante su último encuentro con la prensa, La hermana de la fallecida Lorena Roja confesó su temor a volver a charlar sobre dicho tema a raíz de las distintas amenazas que recibió por externar su punto de vista aquella vez.

No voy a hablar de Sasha ni del señor Luis de Llano porque… no, ya no voy a hacerlo, ya no me voy a volver a arriesgar a lo mismo. Yo siempre me voy a expresar, pero ya me di cuenta de que hoy la sociedad ataca, agrede, insulta, ofende, sin tener una base estricta, entonces creo que tenemos que ser muy cuidadosos porque hay cosas que lastiman”, dijo la artista a los reporteros.

Conjuntamente, la intérprete recalcó: “creo que uno aprende la lección, y aprendes a decir ‘no me vuelvo a meter’, o sea, yo sigo teniendo mi propia forma de pensar, pero no la voy a exponer. Vivimos en un mundo en donde nos escudamos atrás de un teléfono, atrás de un iPad, de una computadora, la gente opina muy fácilmente porque no tienes que encarar a nadie”.

Entristece a Mayra Rojas comentarios contra sus hijas

De la misma manera, Rojas externó su tristeza por los comentarios que hicieron contra sus hijas por lo que dijo de la madre de Sasha Sokol.

“Hay cosas que duelen porque la gente en realidad no te termina de conocer, no sabe quién eres, he aprendido, ahora sí que a la vejez viruela, a lidiar con los comentarios, porque yo me ponía a contestarle a todo mundo, hasta que mi hija me dijo ‘¡ma, por favor!’. Que alguien te amenace públicamente y te diga ‘ojalá que a tus hijas les pase lo mismo’, dices ¿en qué mundo estamos viviendo?”, manifestó.

Finalmente, Mayra Rojas agradeció que empiecen a regularse los ataques en redes sociales, pero considera que aún falta mucho para que se ponga un alto definitivo a la gente que amenaza e insulta a otras personas en las plataformas digitales.

“Debería, pero está en chino, o sea, ya se prohíben groserías, ya no puedes decir ciertas palabras en los estadios, todo está cambiando y nos tenemos que adaptar, siempre y cuando no agredas ni te metas con los demás”, expresó.