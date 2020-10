El cáncer de Lorena Rojas fue causado por un mal de amores brutal, aseguró su hermana Mayra

CIUDAD DE mÉXICO.- El 16 de feberero de 2015 la actriz de telenovelas, Lorena Rojas, perdió la vida a causa de un cáncer de mama y dejó a una niña pequeña de casi 2 años de edad, pero su hermana Mayra asegura que el cáncer fue por un mal de amores que no pudo superar.

En una entrevista que le otorgó a Mara Patricia Castañeda en su programa de YouTube, “En Casa de Mara”, la también actriz reveló que la protagonista de “El Cuerpo del Deseo” murió amando a un hombre que le causó una “decepción amorosa brutal”.

Lorena primero tuvo una decepción amorosa brutal, no puedo decir el nombre, anduvo con (Armando) Araiza, con Ari Telch, se casó con otro cuate, o sea, Lorena tuvo varios romances, pero tenía uno guardado que, a pesar de que pasaron estos, Lorena de ahí no se podía mover y se murió amando a este cuate. Le detectaron el cáncer de mama después de ocho meses que tronó con él. La oncóloga le decía que tenía que tratar su mal de amor con terapia, pero Lorena decía que no lo necesitaba", platicó Mayra.