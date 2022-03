Mayra Rojas cuestiona ausencia de la madre de Sacha en caso con Luis del Llano

Ciudad de México.- Las voces sobre el caso de Sasha Sokol y su relación con Luis de Llano continúan, esta vez fue Mayra Roja la que habló al respecto,

La actriz no se quedó callada ante la denuncia de la cantante contra el productor.

Rojas señaló a la madre de Sasha por permitir que su hija mantuviera una relación con un adulto cuando ella era una adolescente.

Mayra Rojas asegura que Luis de Llano siempre fue respetuoso

La hermana de la fallecida Lorena Rojas aseguró que su trato con De Llano siempre se mantuvo en tono respetuoso, e incluso señaló que nunca se aprovechó de ella aun estando con algunas copas encima.

“Yo conozco a Luis hace muchos años, para mí fue Luis un hombre intachable con mi hermana y conmigo, un hombre que me abrió las puertas de su casa, que me dio la enorme oportunidad de descubrirme como actriz, un hombre que jamás se atrevió, ni, aunque estuviera borracho, porque festejamos muchas veces juntos, esa claridad como ser humano y como un gran artista como productor”, dijo en entrevista para el programa Ventaneando.

Acto seguido, Rojas cuestionó la labor de la madre de Sokol ante esta situación. “Conozco a Sasha, he viajado con ella, he vivido estos grandes momentos de su carrera, un disco que Luis le produjo, antes de eso, yo no conozco nada, mi única pregunta es… ¿dónde estaba la mamá de Sasha?... ¿dónde estaría Mayra en un momento en el que mi hija tan pequeña tiene una relación con un hombre brutalmente mayor?, ¿dónde estoy yo como mamá?”.

Mayra Rojas dice que conoce algunos secretos

De la misma manera, Mayra confesó que conoce algunos secretos de la etapa donde convivió con la intérprete de “Serás el aire”. “Conocí a Sasha en una etapa un poco que ella misma decía ‘no sé qué quiero, no sé si quiero esto, si quiero aquello’, que es muy válido, yo no te puedo compartir lo que yo viví con ellos porque viví cosas muy fuertes, sería muy imprudente de mi parte hablar de algo tan íntimo que nos tocó vivir cuando yo viajé muchos meses con Muñecos de Papel, y estamos hablando de que yo conviví codo con codo con Ricky Martín”.

Y reiterando su postura como madre, la actriz puntualizó: “Me han pedido a Luciana para que entre a telenovelas, yo no la prestaría porque yo he vivido en carne propia cómo se transforma un niño en un set, y lo que muchas mamás ponen a sus hijos a trabajar para vivir ellas en un mundo que ya no les tocó. Yo no quiero que mi hija deje de ser niña para convertirse en estos grandes monstruos que fue Timbiriche y que a lo mejor ellos vivieron una infancia que yo Mayra, yo no quiero para mi hija, pero en su momento para ellas fue lo correcto”.

Finalmente, se dijo preocupada por las personas que sin deber nada pudiera salir lastimadas con toda esta polémica. “Me preocupan las hijas de Luis, porque no se pensó en ellas antes de abrir la boca, eso es lo único que no me parece correcto, porque te puedes llevar entre las patas a dos niñas con toda esta información que se puede desinformar y eso es lo único que me parece injusto”, concluyó.