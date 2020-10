¡Son guerreras! Estas famosas enfrentaron el cáncer de mama

HERMOSILLO.- El cáncer de mama es un enemigo silencioso que ataca cuando menos lo esperan. Por eso este 19 de octubre se conmemora la lucha contra esta enfermedad y se promueve la autoexploración y la prevención.

Estas famosas son un ejemplo de lucha, pues ya sea que vencieran el padecimiento o que se quedaran en el camino, sus historias sirven de inspiración para que sus fans acudan a su médico y se realicen los chequeos correspondientes para evitar ser víctimas del cáncer de mama, que cada año cobra la vida de miles de mujeres.

A continuación, estas son las famosas que padecieron cáncer de mama.

Patricia Reyes Spíndola

En 2011, la actriz mexicana se enfrentó al cáncer de mama, razón por la cual se le extirpó primero el pezón izquierdo y finalmente todo el seno. En 2015 anunció su victoria sobre la enfermedad y desde entonces se ha mostrado activa en las campañas de prevención del cáncer de mama, con pláticas, conferencias e incluso una sesión de fotos de los estragos que sufrió su cuerpo.

Adamari López

En 2005, Adamari López fue diagnosticada con cáncer de mama, poco después de haber finalizado la telenovela “Mujer de madera”. Vivió un largo y cansado proceso contra la enfermedad, hasta que en 2006 anunció victoriosa que ya no tenía células cancerígenas en su cuerpo.

Daniela Romo

En 2012, a Daniela le detectaron el cáncer de mama, y sostuvo una silenciosa lucha contra la enfermedad, pues no quiso que nadie se preocupara por ella. Fue unos cuantos meses después que los medios de comunicación la descubrieron.

Cada 19 de octubre, la actriz tiene la tradición de visitar la clínica Cáncer ABC, realizarse sus estudios y tomarse una foto afuera del lugar para inspirar a otras mujeres a realizarse sus chequeos médicos.

Kylie Minogue

La cantante vivió una etapa muy difícil a los 36 años de edad, pues tuvo que atravesar por varias quimioterapias para superar su cáncer de mama. Desde entonces contagia su actitud positiva en redes sociales y recomienda constantemente a sus fans a no olvidar sus chequeos médicos.

“De aquellos momentos difíciles aprendí a apreciar los pequños detalles de la vida”, expresó.

Alicia Machado

La venezolana recibió su diagnóstico en 2013, lo que le conllevó a sufrir una cansada y difícil lucha contra la enfermedad. Se realizó dos mastografías y se vio obligada a someterse a cuatro cirugías para retirar los tumores, además de aquellas para reconstruir sus senos.

Ya ese asunto pasó, me operaron y ahora estoy fuerte, sigo echándole ganas y le pido a Dios que me siga bendiciendo con salud para seguir criando a mi hija", dijo en aquel entonces.

Bárbara Mori

En 2007 la uruguaya enfermó de cáncer de mama, teniendo tan sólo 29 años de edad. Gracias a su diagnóstico temprano, pudo superar la enfermedad y para crear conciencia, decidió participar en el documental “1 a minute” (2010) de la directora Namrata Singh Gujral.

Cynthia Nixon

La actriz de “Sex and the city” padeció de cáncer en 2008 y luego de sobrevivir, se mostró muy abierta a enseñar las heridas de su enfermedad para crear conciencia. “He aprendido que si se detecta el cáncer de mama a tiempo, las probabilidades de que se cure son muy buenas. Así que mi actitud, que ha sido mucho emular la de mi mamá, fue de que no era gran cosa”, dijo en una entrevista.

Shannen Doherty

Uno de los más recientes casos que han impactado en el medio internacional. La “Beverly Hills 90210” lucha contra el cáncer de mama desde 2015 y aunque parecía haber ganado la batalla, pronto volvió a resurgir. Actualmente, la artista se encuentra en etapa 4 de la enfermedad, por lo que le queda poco tiempo de vida.

“No estoy lista para morir. Tengo mucha vida en mí”, dijo en una reciente entrevista a Elle.

Lorena Rojas

Otra valiente guerrera que se enfrentó al cáncer es Lorena Rojas, quien luchó contra la enfermedad desde 2008. Se le extirpó el seno donde se encontraba alojado el tumor; sin embargo, le regresó la enfermedad en una etapa 2 “con probabilidad de 3”, por lo que nuevamente se sometió a cirugía y quimioterapia.

En 2013 se dio a conocer que la enfermedad se propagó a los huesos y al poco tiempo llegó hasta su hígado. Finalmente, falleció en 2015, dejando a su hija adoptiva, Luciana, al cuidado de su hermana Mayra Rojas.

Olivia Newton-John

La protagonista de “Vaselina” se le detectó el cáncer de mama en 1992 poco tiempo después de la muerte de su padre por el cáncer de hígado.

Aunque logró vencer la enfermedad, volvió a ser diagnosticada en 2013, pero en esta ocasión, decidió luchar en silencio. Cuatro años más tarde, el cáncer se propagó hasta el hueso de su espalda.

Las malas noticias no terminan, pues el año pasado se detectó un tumor haciendo metástasis en uno de sus senos. Actualmente, el cáncer está en su etapa 4, por lo que se alejó de los escenarios para estar en calma el tiempo que le resta de vida.

Maggie Smith

En 2008, cuando Maggie Smith encarnó a la icónica “Minerva McGonagall” en la saga de “Harry Potter”, se le detectó un tumor cancerígeno en el seno. Se enfrentó a una cirugía y múltiples quimioterapias mientras continuaba con la grabación de “Harry Potter y el misterio del príncipe”. Sin embargo, pese al cansancio, no faltó un solo día a las filmaciones hasta terminar la cinta. Afortunadamente logró vencer la enfermedad.

TE RECORDAMOS CÓMO PREVENIR EL CÁNCER DE MAMA

Autoexploración

-Colócate frente a un espejo y observa tus senos, busca cambios en la forma, tamaño y superficiel de la piel, especialmente si hay hundimientos, enrojecimientos o ulceraciones.

-Toca con dos dedos de tu mano y busca “bolitas” o zonas dolorosas en los senos, abultamientos o si notas algo diferente en su consistencia.

* Si lo haces de pie, pon la mano derecha en la nuca, con la izquierda toca el pecho derecho desde arriba, palpando alrededor de la mama y luego al centro. Revisa toda la axila y aprieta el pezón para ver si hay salida anormal de algún líquido.

*Si lo haces acostada, pon una almohada o toalla enrrollada debajo de tu hombro derecho, pon la mano en la nuca y con la izquierda revisa el pecho derecho, palpa de la misma manera que lo hiciste estando de pie.

Examen Clínico de la mama

Para las mujeres de entre 20 y 40 años, el chequeo debe realizarse, mínimo, cada 3 años. Si la paciente se encuentra en la cuarta década de su vida, el chequeo debe ser anual. En el examen médico se buscan nódulos y endurecimientos para detectar los tumores.

Mastografía

Radiografías del seno con bajas dosis de radiación para detectar los tumores incluso antes de que la paciente pueda sentirlo.